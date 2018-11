Hlučínské náměstí zdobí obří adventní věnec

Dílo hlučínského patriota Josefa Hlubka a jeho týmu krášlí Mírové náměstí už pošesté. Svíce se na věnci budou zapalovat každou adventní neděli.

Adventní věnec měří po obvodu asi 64 metrů, jeho průměr je přibližně 16 metrů.Foto: Daniel Drobík

Už několik dní poutá na Mírovém náměstí v Hlučíně pozornost velký adventní věnec, který tam již tradičně nainstaloval místní patriot Josef Hlubek se svou partou přátel. Se sháněním chvojí se muselo začít už v předstihu. „Hned po Dušičkách jsem začal chvojí sbírat v zahradách. Potom už to byla týmová práce, máme takovou stabilní skupinu patnácti, šestnácti lidí, všichni už vědí, co mají dělat a jde to hezky od ruky. Věnec jsme stavěli asi čtyři hodiny. Nelze přesně říct, kolik bylo spotřebováno chvojí, protože například hrubé konce přijdou pryč. A konečná úprava probíhá ještě i při samotném pletení na náměstí. Pro chvojí jsem ale chodil každý druhý den, vždycky jsem něco přinesl,“ popisuje Josef Hlubek.

Věnec sice ještě není oficiálně změřen, ale podle odhadu by měl mít v průměru kolem šestnácti metrů a po obvodu pak asi čtyřiašedesát metrů. Součástí je betlém, který tvůrci pojali jako příběh. „Zachycuje Svatou rodinu na cestě do města narození Spasitele,“ prozrazuje členka kulturní komise Marie Drobíková.

Svatá rodina zatím na věnci ale není, přibude tam až týden před Štědrým dnem, 24. prosince pak bude do jeslí položen také Ježíšek a zájemci si mohou na náměstí přijít i pro betlémské světlo. Každý týden bude na věnci zapálena jedna svíce, svícny jsou vyrobeny z kmenů stromů. První z nich se rozzáří v neděli 2. prosince v 16.30 hodin a poté každou adventní neděli. O té poslední, která připadá na 23. prosince, na chvíli doplní slámová zvířata v hlučínském betlému i živý velbloud.

Tradičně se aktu zapalování ujímal i autor Josef Hlubek. „Letos už to ale přenechám mladším,“ dodává s úsměvem.