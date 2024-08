Malebný park u polského zámku Chalupki je jen kousek od hraničního přechodu v Šilheřovicích. Návštěvníci z Karvinska nebo Ostravska to sem mají ještě blíže, ze Starého Bohumína je to jen pár desítek metrů přes hraniční most. I proto je zdejší barokní dominanta, stojící na místě původního hradu, vyhledávanou destinací především českých turistů.

V areálu se pořádají často svatební obřady, nicméně nejen Češi sem jezdí i za výbornou polskou kuchyní do místní restaurace nebo jen tak ke klidné procházce ve zdejším krásném parku. Právě ten prošel před nedávnem revitalizací. O stromy a květenu se zde stará obec Krzyźanowice, která vloni v parku vysázela nové kusy dřevin a sazenic.

close info Zdroj: Se svolením města Bohumín zoom_in Zámek Chalupki a jeho zahrada jsou turistickým lákadlem pro návštěvníky z Hlučínska, Karvinska i Ostravska.

V zahradě zámku Chalupki vsadili na několik druhů listnáčů. S pomocí mladých vzrostlých sazenic doplnila stromoví kolem chodníků hned na několika místech. „Drtivá většina vysazených stromků se ujala. Za což jsme samozřejmě velmi rádi,“ potvrzuje Adrian Wowra, který na zámku provozuje hotel i restauraci.

V areálu roste téměř čtyřicet druhů stromů a keřů, část stromů je starých více než sto let. Kolem zámku, jehož historie díky předchůdci sahá až do 13. století, je spousta nádherně upravených záhonů v péči týmu Zamek Chałupki.