Hlučínsko - Měla by to být velkolepá stavba, která protne z jihu celou Moravu a Slezsko. Jedna její větev má namířeno přes Hlučínsko do Polska. Stavba společnosti Net4gas už má své jméno: plynovod Moravia. Stavět by se měl v roce 2016 a v dalším roce bude zprovozněn.

Ilustrační foto. | Foto: REUTERS

Na Hlučínsku se jeho navrhovaná trasa dotýká Děhylova, Dobroslavic, Kozmic, Vřesiny, Darkovic, Hati a Hlučína.

„Plán na výstavbu plynovodu se objevil v územní dokumentaci Moravskoslezského kraje v roce 2010. Převzetí tohoto plánu je pro nás povinností, a proto musíme akceptovat i trasu přes všechny vyjmenované obce. Část navrhované trasy před hranicí s Polskem vede v souběhu s již existujícím plynovodem,“ vysvětlil některé podrobnosti projektu tiskový mluvčí Městského úřadu v Hlučíně Miroslav Pech.

„Ten původní plynovod je momentálně postaven z vedení o průměru padesát centimetrů, které už nevyhovuje, a tak vedle něj bude položeno potrubí o průměru sedmdesát centimetrů,“ dodal Miroslav Pech s tím, že celá trasa na Hlučínsku je vedena mimo zastavěné území, a proto se nepředpokládají žádné problémy. Zemědělská půda, ve které plynovod povede, se bude po dokončení stavby normálně obdělávat. „Nicméně s konkrétním projektem jsme zatím nebyli seznámeni,“ doplňuje mluvčí Hlučína.

Podle tiskového mluvčího Net4gas Milana Řepky však projekt nového plynovodu ještě není hotovou věcí. „V současnosti se dá mluvit spíše o zvažovaném záměru. Rozhodující nyní bude reálný zájem obchodníků. Proto je také zatím předčasné hovořit i o nákladech celého projektu,“ sděluje.

V danou chvíli tak údajně není určena ani definitivní trasa, kudy může plynovod jít, a nemohla se vést ani jednání s majiteli těchto pozemků. Net4gas prý přitom potřebné pozemky nikdy nevykupuje, ale pouze si na nich zřizuje věcná břemena a finanční vyrovnání s majiteli půdy řeší zákon.

Obyvatelé obcí se údajně nemusí bát, že by jim stavba nového plynovodu přinášela výraznější komplikace do života. „V podobných případech se plynovod nepokládá v obydlených oblastech,“ vysvětluje Milan Řepka. Stavba navíc nemá ani jakkoli zasahovat do estetiky krajiny a místa, kudy povede, nebude omezovat ani funkčně plynovody jsou totiž vedeny většinou zhruba metr pod povrchem země.

„O stavbě plynovodu víme, investor nás již loni o všem informoval, my jsme to projednali na prosincovém jednání zastupitelstva a vzali to na vědomí. Záměr se nijak nedotkne života přímo v obci, plynovod povede sice na našem katastru směrem k hranicím, dokonce zde bude postavena čisticí komora, ale mimo zastavěnou část,“ říká na téma plynovodu starosta Hati Petr Kotlář.

S plynovodem se prý už počítá v zadání nového územního plánu, i když původně chtěli Haťští v těchto místech postavit suchou retenční nádrž, která by zachycovala vodu v případě živelních pohrom. „Investor se musí hlavně vypořádat se soukromými majiteli pozemků,“ doplnil ještě starosta Hati.

Ani v Dobroslavicích nepřináší plynovod žádné problémy. „O záměru jsme už byli informováni, zúčastnili jsme se i informační schůzky a záměru dali svůj souhlas,“ říká starosta Dobroslavic Jiří Konštacký s tím, že na území obce povede plynovod souběžně s již stávajícím vedením a zastavěné části obce se nijak nedotkne.

Plynovod Moravia?

Celý plynovod bude mít zhruba 260 kilometrů a povede z Břeclavska přes celou Moravu a české Slezsko až k česko-polské hranici. Ve čtyřech krajích se stavba dotkne celkem 128 obcí a měst. Začátek plynovodu bude v Tvrdonicích na Břeclavsku, odkud povede přes Hodonínsko, Vyškovsko, Kroměřížsko a Přerovsko do Libhoště na Novojičínsku. Tento úsek bude měřit přes 157 kilometrů.

V Libhošti se plynovod Moravia rozdělí na dvě větve. Jedna, dlouhá přes 50 kilometrů, míří přes Příbor, Hukvaldy a Frýdek-Místek směrem k Českému Těšínu do Třanovic na Frýdecko-Místecku.

Druhá trasa bude mít zhruba 35 kilometrů a povede přes Studénku a okraj Ostravy do Děhylova. Odtud bude pokračovat nový, téměř sedmnáctikilometrový úsek přes Hlučín do Hatě u polské hranice. Tam bude končit v hraniční předávací stanici a navazovat na plynovod v Polsku.

Ministerstvo životního prostředí vydalo k záměru souhlasné stanovisko. Podle něj stavba výrazněji neohrozí životní prostředí. Dotkne se například Chráněné krajinné oblasti Poodří, ale její vliv lze minimalizovat vhodným načasováním prací. V podmínkách, které ministerstvo pro stavbu stanovilo, například je, že v okolí vodních toků, tůní nebo mokřadů se nesmí stavět v období rozmnožování ryb a obojživelníků. Dokumentace EIA připomíná, že se nový plynovod bude na mnoha místech křížit s železniční tratí, důležitými silnicemi i dálnicí.

Výstavba plynovodu by měla začít v roce 2016, hotov by mohl být do konce roku 2017.