Hlučínský cestovatel v Prostřenu přiotrávil soutěžící

Při večeři Pavla Klegy museli zasahovat záchranáři. Hostům totiž nebylo dobře a tři z nich byli převezeni do nemocnice.

Hlučínský cestovatel Pavel Klega bral svou účast v Prostřenu také jako sociální experiment.Foto: Archiv Pavla Klegy

Pokud jste během minulého týdne sledovali reality show o vaření Prostřeno!, které pravidelně vysílá televizní stanice Prima, nejspíš budete souhlasit s tím, že nuda rozhodně nebyla. Velkou měrou k tomu přispěl hlučínský dobrodruh Pavel Klega, který začátkem letošního roku přerušil svou cestu kolem světa stopem a vrátil se do Hlučína.

Tentokrát zaujal místo jednoho z amatérských kuchařů v sérii z Moravskoslezského kraje. Při této soutěži se každý týden schází pět lidí z jednoho regionu, vzájemně se přitom za své večeře bodují známkou od jedné do deseti. Vítěz vyhrává 60 tisíc korun, další peníze pak někdo získá po diváckém hlasování.

Pavel Klega zaujal hned od začátku. K prvnímu hostiteli totiž dorazil naboso. „Chodím takto normálně a lidé mě oslovují na ulici. Říkají mi také své názory. Někdo mi říkal, že by to nezvládl kvůli chladnému počasí, někdo by se styděl a někdo by si to neuměl představit kvůli nečistotám na zemi a podobně. I pro hosty v Prostřenu to byl určitý šok, ale podle mého i v televizi bylo vidět, že si na to s postupem času zvykli,“ přiblížil naší redakci cestovatel.

Rozbory měly odhalit THC

Klegův večer přišel na řadu ve středu. Ve svém dílu ukázal, jak bydlí v hlučínském bytě. Vzhledem k tomu, že při svých cestách strávil hodně času v Egyptě, Iránu nebo třeba Gruzii či Etiopii, rozhodl se vsadit na zahraniční kuchyni. Hosté jedli v tureckém sedu na zemi a po čase některým z nich začalo být špatně. Nejhůř na tom byla soutěžící Lucie Bartková, pro kterou dokonce musela přijet sanitka.

V nemocnici poté skončili i další dva hosté. Natáčení se dokonce poprvé v historii pořadu muselo přerušit a znovu se rozeběhlo až po několika týdnech. Při následujícím večeru se Pavel Klega všem omluvil a musel vysvětlovat, proč k tomu došlo. Nemocniční vyšetření totiž odhalila, že hosté v sobě měli THC. Podle hostitele bylo na vině nejspíš etiopské chilli, které zakoupil od prodejce přímo v Etiopii a do něhož mohlo být přimícháno něco, o čem nevěděl.

„Celá ta situace mě velmi mrzela. Když Lucka začala tvrdit, že jí je špatně a chtěla zavolat záchranku, myslel jsem, že jde o vtip. Díval jsem se ale na produkci, která mi naznačovala, že ji mám opravdu přivolat. Byl jsem z toho zdrcený. Měl jsem obavy ze čtvrtečního večera, jelikož jsme s Luckou seděli vedle sebe a ona se mě rozhodla ignorovat a zprvu nepřijmout omluvu. Bál jsem se, aby nedošlo k nechtěnému kontaktu a napětí nějak nevygradovalo. Naštěstí nakonec omluvu přijala a usmířili jsme se,“ pokračoval.

Soutěžící viděli jeho genitálie

Nakonec si vyvařil pouhých jedenáct bodů, zvítězila právě Lucie Bartková, která od začátku taktizovala, aby získala výhru pro svého postiženého syna. Pro Pavla Klegu, jenž se netají svými exhibicionistickými sklony, to byla další nová zkušenost. Při úvodním medailonku se nebál v Hlučínském jezeře okoupat nahý a k ještě jednomu faux pas došlo přímo u něj doma. Když se vsedě protahoval před spolusoutěžícími, praskl mu rozkrok u riflí a na odiv se dostaly jeho intimní partie.

„Tohle byl krásný moment, taková životní náhoda. Nic nebylo narafičeno. Prostě to prasklo a vysypalo se to ven. (smích) Všichni společně jsme se tomu zasmáli,“ uvedl dobrodruh z Hlučína a zdůvodnil, proč se do pořadu vlastně přihlásil: „O Prostřenu jsem se dozvěděl přes Kazmovu one man show, konkrétně přes díl, kdy do něj nasadili vlastního člověka a z Primy si vystřelili. Byl to pro mě zajímavý sociální experiment. Navíc jsem exhibicionista, rád bavím lidi, a natáčím svá videa, takže mě i zajímalo, jak taková reality show vzniká. Jednalo se o jedinečnou možnost, jak nahlédnout do zákulisí. V budoucnu bych chtěl účinkovat v dalších reality show. Neúspěšně jsem se už například hlásil do Robinsonova ostrova.“

Pavel Klega na sebe poutal pozornost už dříve nejen při své cestě kolem světa. Letos veřejnost udivil fotkou v arabském kroji s bazukou v ruce. Větou: „Dneska to odpálím v Hlučín.“, zval na svou přednášku do místního kostela, což mnoho lidí pobouřilo. Předtím naštval cestovatele Dana Přibáně, když při jeho plzeňské výstavě trabantů, vylezl na střechu jednoho z nich a vzdával mu hold.