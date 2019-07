Rotschildovy studny měly v minulosti velký význam. Zásobovaly káď na náměstí, Rotschildův statek, sirotčinec a plicní sanatorium pro horníky.

Hromadné zásobování Hlučína z centrálních zdrojů umožňuje kružberská přehrada. Co by se ale dělo, kdyby došlo k nějaké havárii? Voda ze studní by pak měla cenu zlata. To přivedlo Jiřího Sonnka z Hlučína k realizaci jeho myšlenky o úpravě jedné studny právě pro případ nouze, ale i k odběru nechlorované vody pro přímé použití.