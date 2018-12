Hlučínský útvar vezl do Bruntálu cvičnou věž pro hasiče

Po trase vedoucí čtyřmi okresy Moravskoslezského kraje putoval náklad z Frýdku-Místku do Bruntálu, který organizoval záchranný hasičský útvar z Hlučína.

Na dvou soupravách tahačů s podvalníky o šířce 4,6 a výšce 5,1 metru se převážela cvičná věž pro hasiče z Bruntálu. Ta byla čtyřpodlažní a z přepravních důvodů se musela rozpůlit.

„Celá trasu bylo nutné dopodrobna logisticky naplánovat. Vzhledem k rozměrnosti nákladu bylo nutno zvolit cestu, kterou by nezkomplikovaly různé překážky. Z toho důvodu se nejelo přes Ostravu nebo Opavu. Z Frýdku souprava vyrazila směr Příbor, potom se přes Vrchy a Hradec nad Moravicí dostala až do Otic potažmo Slavkova. Následně se pokračovalo na Bílčice, kolem Slezské Harty a přes Razovou se následně přijelo do Bruntálu,“ komentoval tiskový mluvčí Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (ZÚ HZS ČR) Hlučín Ivo Adámek.

„Trasa byla zvolena tak, abychom se vyhnuli frekventovaným komunikacím. Přeprava navíc probíhala v nočních hodinách. Vyjíždělo se o půl jedné a soupravy byly v Bruntálu okolo třetí. Vše se koordinovalo s policisty, pokud bylo třeba někde nakrátko uzavřít silnici,“ doplnil mluvčí s tím, že kromě částečných uzavírek se na některých místech musela provést i demontáž dopravního značení.

Pro hlučínský útvar se jedná o další důležitou zkušenost z přepravy takto obrovských nákladů. „Doposud jsme přemisťovali mobilní věže, které se daly rozmontovat na menší části. Tohle pro nás byly jedinečné zkušenosti,“ vysvětloval Ivo Adámek.

Cvičné věže bývají nedílnou součástí stanic profesionálních hasičů. Využívá se nejen pro trénink požárního útoku, ale mimo jiné se na ní lze připravovat i k zásahům ve výšce a podobně.