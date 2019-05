Soutěže, kterou pořádá spolek Student Cyber Games, se letos zúčastnilo celkem 274 týmů ze 162 škol Česka a Slovenska. Svá želízka v ohni mělo dvěma týmy i hlučínské Gymnázium Josefa Kainara. A byla skutečně žhavá.

V těžké konkurenci si krásné čtvrté místo v mladší kategorii na téma Cesta za pár stovek vybojoval dvoučlenný tým studentů Slowo (na snímku), tvořený Lukášem Skácelem a Ondřejem Wažíkem.

„Někdo by si mohl říct, že za pár stovek nejde nic prožít. My si ale myslíme, že je to o lidech a zážitcích, které s nimi prožijeme. Bylo to těžké, ale prospěšné. Asi se do Prezendiády příští rok znovu přihlásíme,” shodují se oba studenti.

Osmé místo patří ve starší kategorii tříčlennému dívčímu týmu Makers ve složení Petra Jančíková, Amálie Benešová a Gabriela Strauchová. Ve své prezentaci zakázaného pokušení zmínily dívky čokoládu a počítačové hry místo učení. Čokoláda však byla nejčastějším pokušením i pro respondenty jejich dotazníku.

„Čokoláda obsahuje sacharidy, což sebou nese rizika jako jsou zhoršení paměti a učení, zpomalení mozku, úzkost, deprese, náladovost,” konstatovaly úspěšné hlučínské dívky.

Tým Slowo přijel prodat již předem vytvořené dílo a tým Makers ho na místě teprve tvořil. Skvělý výsledek Prezentiády nezůstal bez odezvy ani ve škole obou týmů.

„Naši studenti nám udělali velkou radost. Neminula je veřejná pochvala, ředitelská pochvala, gratulace ani dobroty. Přípravě věnovali nejenom školní, ale též svůj volný čas a významně je podpořila i jejich spolužačka a též naše učitelka IVT,“ nešetří uznáním ředitelka gymnázia Charlotta Grenarová.