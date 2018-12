Na čtvrteční noc pětasedmdesátiletý Ostravan nejspíš nikdy nezapomene. Nechybělo totiž mnoho a v Hlučíně málem přišel o život. Tomu nejhoršímu nakonec dalšího dne ráno zabránili hlučínští strážníci.

Hlučínští strážníci ukazují prostor v ulici Severní, kde našli dezorientovaného seniora. | Foto: Archiv MP Hlučín

Čtvrtek měl pro dotyčného poněkud slavnostní průběh. Z Ostravy se totiž vydal za dcerou do Hlučína, která měla narozeniny. Po rodinné oslavě, která probíhala v ulici Zahradní, se okolo půl deváté večer vydal k autobusovému nádraží. Když ovšem později dcera volala své sestře do Ostravy, u níž jejich otec bydlel, aby se zeptala, zdali dorazil v pořádku, dostalo se jí překvapivé odpovědi - muž do svého bydliště vůbec nedorazil. Ihned se tedy zkontaktovala policie a rozjela se velká pátrací akce.

Seniora se nakonec povedlo najít na území Hlučína, avšak na úplně opačném konci města u garáží v ulici Severní. A to až během pátečního ráno, konkrétně okolo sedmi hodin. „Řekl nám, že při cestě na autobus omdlel a když později přišel k sobě, byl dezorientovaný a vůbec nevěděl, kde je. Vzhledem k tomu, že byl od bahna, patrně i někde upadl,“ komentoval zástupce velitele hlučínských strážníků Lumír Prejda a přiblížil, jak se muž snažil ochránit před zimou. Toho dne se totiž rtuť teploměru pohybovala několik stupňů pod nulou. Hrozilo tak umrznutí.

„Bylo velké štěstí, že šlo o bývalého fotbalistu, tedy člověka s dobrou fyzickou kondicí. Celou noc se snažil udržovat v pohybu. Předkopával, zvedal nohy a věděl, že si nemůže lehnout, jinak by umrzl. Dokonce se pak rozpomněl, že když byl na čtyřech na zemi, šli kolem něj dva mladíci, které prosil o pomoc. Ti se mu ovšem měli vysmát a nikoho nepřivolali. To považuji za hyenismus. I kdyby to měl být opilec, policii kontaktovat měli,“ pokračoval Lumír Prejda.

Dramatický příběh měl šťastný konec. Podchlazený senior byl dodán do jedné z ostravských nemocnic. Ještě během pátečního rána došlo k emotivnímu setkání s jeho dcerou přímo na místě nálezu. „Dcera na naši služebnu dorazila v pátek okolo 5.30 ráno, abychom opět mohli určit, kde by se její tatínek mohl nacházet. Nakonec na něj narazila naše hlídka v Severní ulici. Dceru jsem tam odvezl. Muž plakal dojetím, velkou radost měla samozřejmě i dcera. Všechno dobře dopadlo,“ dodal na závěr zástupce velitele Městské policie Hlučín.