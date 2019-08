V létě dochází často ke střetu člověka s bodavým hmyzem a výsledkem nemusí být pouze chvilkový problém. Palčivá bolest, otok nebo svědění u zdravého člověka v dohledné době ustoupí, ale pokud žihadlo zasáhne jazyk nebo krk, může jít o život. V takovém případě jde o náhodu.

Ještě hůř na tom však bývají lidé trpící alergiemi na jed ze žihadla, protože u nich každé bodnutí znamená přímo jistotu. Musejí počítat s problémy s dýcháním, bušením srdce, nevolností, mdlobou a mohou vést až ke ztrátě vědomí. „Podobně jako v minulých letech jsme i letos pomáhali zmírňovat následky píchnutí včel, vos a sršní. Někteří postižení přicházejí do Slezské nemocnice s potížemi na interní ambulanci, jiní na chirurgickou ambulanci, případně na kožní oddělení a občas na pohotovost,“ říká mluvčí opavské nemocnice Jiří Krušina.

Takoví pacienti jsou ošetřeni ihned na kterékoliv ambulanci Slezské nemocnice, protože to minimalizuje riziko zdravotních komplikací, možné při jejich přeposílání z ambulance na ambulanci. „Letošní případy měly až dosud průběh reakce naštěstí lehčí, takže žádný pacient nemusel být hospitalizovaný na naší interní JIP,“ konstatuje Jiří Krušina.

Zdravotníci doporučují lidem s alergickou reakcí na píchnutí hmyzem, aby u sebe od jara do podzimu nosili pohotovostní balíček. Léky do něj předepisuje alergolog a k vyzvednutí jsou v nemocniční lékárně. V případě potřeby dokážou tyto léky při nástupu silné alergické reakce zachránit pacientovi život. I po jejich podání je však podle situace nutné buď přivolat Rychlou záchrannou službu nebo se v co nejkratším čase dostavit k lékaři.