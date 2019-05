Dopolední, šestý ročník Hněvošické desítky, je určený trénovaným vytrvalcům. Odpolední Hněvošickou barevnou na poloviční trati charakterizují sami organizátoři jako „bláznivou běžeckou událost“, neboť v ní nevítězí nejrychlejší, ale nejzmalovanější účastník.

Také v tomto roce se stala akce součástí projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník. Loni přilákalo krásné slunečné počasí na start více než 600 zájemců, kteří tak vytvořili nový účastnický rekord. Letos však mají pořadatelé s počasím docela jiné starosti a netrpělivě vyhlížejí zprávy meteorologů.

„Popularita našich běhů stoupá, ale déšť může samozřejmě účast výrazně ovlivnit. Máme však připravené řešení. Hněvošická desítka se poběží za každého počasí. Kdyby však opravdu lilo jako z konve a bylo nevlídně, Hněvošickou barevnou bychom posunuli o týden na první červnový víkend. V minulosti jsme už k takovému kroku sáhli,“ říká Stanislav Hartmann, předseda Sokola Hněvošice.

Hlavní závod Hněvošická desítka startuje v 10 hodin a je součástí Prajzsko-opavské běžecké ligy. Jeho trasa vede po asfaltových cestách ze sportovního areálu Sokola Hněvošice přes Služovice do Oldřišova. Tam se okruh stáčí zpět a podél Hněvošického háje míří do cíle. V závěrečné fázi dá každému z vytrvalců pořádně zabrat pět set metrů dlouhé stoupání do kopce zvaného Hrdlořez.

Muži mají vypsané tři kategorie (do 40, nad 40 a nad 60 let), ženy dvě (do 40 a nad 40 let). V mužské kategorii se o vítězný hattrick pokusí polský běžec Robert Antczak, mezi ženami obhajuje prvenství Anna Legerská z Vítkovic.

„Ačkoliv se den předtím koná Hlučínský půlmaraton, očekáváme, že oba poslední vítězové chybět nebudou. A stejně tak se těšíme na dvaaosmdesátiletého Karla Stuchlíka z Prajzského BK Kravaře. Je to neuvěřitelný čiperka. Každý rok urazí nejprve dvanáct kilometrů na start na kole, poté odběhne desítku a zase se na bicyklu vrátí domů,“ popisuje vitalitu nejstaršího účastníka Stanislav Hartmann.

Odpolední závod Hněvošická barevná však bude mít mnohem početnější zastoupení. Ve 14 hodin se na trať oblíbené recesistické akce vydá několik stovek běžců a pochodníků. Loni jich pořadatelé napočítali 550. Start a cíl je v areálu Sokola Hněvošice, okruh měří 5 kilometrů a aktéry provede po cestách v okolí obce.

Podmínkou je, že všichni účastníci na sobě musí mít bílé tričko, které lze zakoupit i přímo na místě. Jak probíhají kolem jednotlivých kontrolních stanovišť, jsou zasypáváni čtyřmi druhy speciálních práškových barev přivezených z Nizozemska červenou, modrou, zelenou a oranžovou.

„V tomto případě nejde o prvenství a rekordní časy. Je to především zábava a recese. Samozřejmě že barvy zasahují obličej, nohy, ruce i vlasy. Vítězi jsou všichni, kteří doběhnou, ale symbolickým šampionem se stane ten, kdo do cíle dorazí nejzmalovanější,“ vysvětluje kuriózní podmínky běhu Stanislav Hartmann.