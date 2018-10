Hodiny na kravařském zámku už se roztikaly.

/FOTOGALERIE/ Vstupní průčelí zámku v Kravařích zdobí velké hodiny s ciferníkem. Patřily k zámku od nepaměti, avšak požár v roce 1937 je zničil. Nyní byly na své místo po letech znovu navráceny.

Součástí postupných oprav zámku v Kravařích byla plánovaná obnova hodin na průčelí této „barokní perly Slezska“, jak se zámku přezdívá. Replika hodin s pozlaceným ciferníkem se vyráběla už během letních prázdnin a nyní bylo dílo dokonáno. Parametry? Váha 35 kilogramů, průměr 172 centimetrů, instalace zabrala přibližně deset minut.

Podílela se na ni karvinská firma Zvonotec Jana Tralicha. Kromě instalace zajišťovala jeho společnost i samotnou výrobu hodin, jejichž povrch je vysoce odolný proti povětrnostním podmínkám i UV záření.

„Hodiny k zámku vždy neodmyslitelně patřily, bohužel byly zničeny požárem v roce 1937. Jsme rádi, že jsou opět na svém místě. Zatím neodbíjejí, ale není vyloučeno, že by se to do budoucna mohlo změnit. Vždy budou ukazovat přesný čas,“ uvedla kulturní referentka kravařského městského úřadu Lenka Kerlinová.

Hodiny berou signál z rádiové stanice v německém Mainflingenu. Jsou zcela nové a svého předchůdce nemohly přesně kopírovat, protože se nedochoval žádný detailní historický snímek.

Hodiny na kravařském zámku už se roztikalyAutor: Deník / Veronika Bernardová

Motiv plynutí času je přitom na průčelí kravařského zámku připomenut hned několikrát. Právě hodinový ciferník drží figury antického boha času Chrona a personifikované pověsti Famy, která má v pozitivním slova smyslu dlouho odolávat zubu času.

Plynutí času připomínají i komorní reliéfy v okrouhlých medailonech nad okny prvního patra průčelí. Jdou tam zachyceny čtyři roční doby.