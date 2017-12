Filmová komedie Honza dědí mlýn je téměř dotočena

Nová pohádková komedie Honza dědí mlýn má na podzim příštího roku zahájit provoz vítkovského kina, které momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Fotografie z natáčení scény, v níž Rarášek v lese pláče, protože ho vyhnal z mlýna zlý podvodník Kolísko.Foto: archiv Pavla Vaňáska

Moderní komedie zasazená do jednadvacátého století je v současnosti prakticky dotočena. Během nadcházející neděle 17. prosince na Městském úřadu ve Vítkově budou kameramani zabírat poslední scénu.

„Půjde o svatbu pana doktora a sestřičky Nikolky. Začíná se v 10 hodin a zváni jsou opravdu všichni. Muži by měli dorazit v oblecích, ženy pak v pěkných šatech. Při odívání by nikdo neměl zapomenout, že filmová svatba probíhá v září.

Oddávajícím se stane skutečný starosta Vítkova Pavel Smolka,“ komentoval režisér Pavel Vaňásek, jenž je zároveň i členem místní šermířské divadelní a cestovatelské společnosti Arcus.

Během dvaceti natáčecích dní, které probíhaly ve Vítkově nebo jeho okolí, Wesselském mlýnu v Loučkách u Oder anebo na Základní škole v Oticích u Opavy, byla pořízena spousta materiálů. Postprodukce se rozběhne už po Vánocích.

„Stříhání bude provádět kolega, ale já budu u toho a vše se se mnou bude konzultovat. Počítám, že na tom budeme pracovat zhruba tři měsíce. Je potřeba pečlivě projet záběry a správně je napasovat za sebe. Musíme také zkontrolovat, zda se všechny zdařily. Někdy se totiž musí přetáčet.

Jedná se například o záběr z vítkovské ordinace, kdy je v odrazu vidět kameraman,“ komentoval režisér, který v minulosti už natočil pohádku s názvem Čertova skála.

Příběh je zasazen do současnosti a zobrazuje příjezd nového učitele Jana Koblihy do Kvítkova. Ten začne pracovat na místní škole, kde tvrdou rukou vládne zástupkyně Helena Kárná. Děti ze 4.C mu od začátku nejsou nakloněny a snaží se o to, aby se vrátil jejich předchozí kantor, který se však stal starostou.

Hlavní postava to už tak nemá jednoduché, do toho přitom ještě zdědí mlýn, v němž straší, a dělá si na něj zálusk i místní darebák Venca Kolísko s manželkou Silvií.

Pavel Vaňásek při natáčení zažil spoustu zajímavých okamžiků. „Jednou jsem točil vlaky přejíždějící přes železniční přejezd. Potřeboval jsem do záběru dostat červené vagony. Shodou okolností jsem přejezd zabíral ve chvíli, kdy pod sklápějícími se závorami bez problémů projel motorkář. Byla to náhoda, ale nakonec jsme to ve filmu využili.

Za motorkáře se pak převlékl jeden z herců a policisté mu udělili pokutu,“ usmíval se.

Honza dědí mlýn potrvá celkem devadesát minut, přičemž v příštím roce vznikne i dokument o jeho natáčení. „Budou tam různé přeřeky, nepovedené záběry a podobně. Premiéra by měla proběhnout v září nebo říjnu příštího roku ve zrekonstruovaném vítkovském kině, které by tento snímek měl otevřít.

Doufáme, že si jej v budoucnu všimne i televize,“ uzavřel režisér své povídání.