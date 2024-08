Úpal a úžeh není totéž, i když si to hodně lidí myslí. Úpal znamená přehřátí organismu, k němuž dochází tehdy, kdy tělo produkuje nebo přijímá víc tepla, než ho dokáže svému okolí samo předat. Úžeh vyvolává poškození lidského organismu vlivem slunečního záření, dopadajícího přímo na oblast hlavy a krku při dlouhodobém pobytu na slunci bez pokrývky hlavy. Prevence zahrnuje dostatečný příjem tekutin, které je možné doplnit i ovocem a zeleninou, bohatými na vodu, dále ochranu před přímým sluncem a v nejteplejší části dne i potlačení fyzické aktivity.

Nejrůznější komplikace může horké počasí způsobit lidem s nemocemi srdce nebo s vysokým tlakem, ale vedro může zapříčinit obtíže prakticky komukoliv, ať už malým dětem do čtyř let věku, seniorům nad pětašedesát let nebo chronicky nemocným.

Během tropických dní doporučují odborníci vhodné oblečení, nejlépe z jemné světlé bavlny, dodržování pitného režimu a lehkou stravu. Lidé by se neměli mezi 11. až 15. hodinou vystavoval přímým slunečním paprskům, které bývají touto dobou nejintenzivnější, používat by měli kvalitní opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem, pokrývku hlavy a sluneční brýle. Obyvatelé měst by měli v maximální míře využívat chladnější místa, tedy stinné lokality a zejména parky, protože dostatečný počet stromů umí snížit teplotu až o sedm stupňů. Vedro si kromě zmíněných problémů vybírá svou daň mimo jiné i ve vzniku salmonelózy, vyvolané zvýšenou kazivostí potravin, grilováním nebo jídlem v dovolenkových exotických destinacích.