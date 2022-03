„Široká fotbalová základna od malých dětí, které často doprovázejí jejich rodiče, až po mužstva mužů, maminky s dětmi, cyklisté, rodiny vyrážející na procházku a v prvé řadě Slavkovští, Otičtí či Uhlířovští - těm všem bychom chtěli nabídnout něco víc než jen křupky nebo chipsy,“ říká Blanka Dittrichová.

Proto je zde samozřejmostí párek v rohlíku, stejně jako velmi oblíbený domácí langoš nebo třeba pečený bůček.

Oprava smuteční síně skončí letos, zbrzdil ji růst cen i nedostatek řemeslníků

„Moc se snažíme o to, aby se tady každý cítil co nejlépe. S mírnou nadsázkou jako doma. Příjemná obsluha, čistota, dobrá kuchyň, osobní přístup ke každému hostovi včetně těch nejmenších, úroveň servisu – tohle je to, co nabízíme. Ale mou filozofií je, že i když třeba zakládáme stoly plátěnými ubrousky, pořád jsme a zůstaneme hospůdka. Místo, kam se naší hosté budou už i po první návštěvě rádi vracet,“ vysvětluje paní provozovatelka a kuchařka v jedné osobě.

Lesanka, to ale nejsou jen vnitřní prostory pro asi 50 osob. Jakmile to počasí dovolí, můžou hosté využít posezení na terase, případně na lavičkách rozmístěných na přilehlých travnatých plochách umožňujících rodičům odpočívat při sklenici dobrého piva a přitom sledovat své děti. Od dubna navíc na nově vybudovaném dětském hřišti, na jehož otevření už všichni netrpělivě čekají.

Starosta Slavkova Rostislav Musila: Práce není ani tak o funkcích, jako o lidech

Ale plánů mají v Lesance stále dost. Jedním z těch největších je přestavba pergoly tak, aby se zde v létě mohlo třeba grilovat nebo uspořádat soukromé oslavy s plným zázemím. K těm menším pak patří prodej točené zmrzliny, a to už letos v létě.

Dost netradičně pojali v Lesance jídelní lístek. Nejenže se velmi liší provedením – je vypálený do dřeva, ale i svým obsahem. Rozhodně tam nenajdete „Předkrmy, Polévky, …“, ale „Máme vždy, Máme skoro vždy, …, … případně zeptejte se kuchaře“. Což znamená, že si můžete pochutnat třeba na svíčkové na smetaně, pstruhu v papilotě nebo haluškách se zelím. To vše zakončené sladkou tečkou.

Velkou oblibu si postupně získávají tématické akce – Svatomartinská husa, Karmašová kachna nebo Advent v Lesance spojený s Mikulášskou nadílkou. Děti se pak v rámci příměstského tábora mohou už podruhé těšit na dobrodružství spojená cestováním. Letos ve dvou termínech – v červenci v rámci Evropy nejspíš potkají Lochnessku nebo upíry, v srpnu půjdou po stopách objevitelů.

OBRAZEM: Na druhou stranu po novém. Lávka přes řeku Opavu u Jilešovic je hotová

Letní sezona se blíží a až budete přemýšlet o tom, kam se vydat, Lesanka by určitě mohla být dobrá volba. Pokud chcete vždy vědět, co se ve Slavkovském lese děje, stačí se podívat na stránky www.lesanka-slavkov.cz, nebo můžete sledovat novinky na facebookovém profilu Lesanka-hospůdka u hřiště.

A kdy mají otevřeno? V pracovní dny od 15.30 hodin, v pátek od 15 hodin a o víkendu od 11 hodin. Takže oběd tady určitě stihnete. Ale raději sledujte nejnovější informace. Je téměř jisté, že se v létě otevírací doba změní.