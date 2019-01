Opava – Vyšší odborná škola a Hotelová škola Opava a Střední škola, Opava, Husova splynou. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. A to navzdory nesouhlasné petici čítající zhruba čtyři tisíce podpisů.

Hlavním důvodem sloučení, respektive splynutí, jsou podle kraje klesající počty žáků. Záměr byl podle slov tiskové mluvčí odboru kanceláře hejtmana kraje Šárky Vlčkové předem projednán mimo jiné i s představiteli opavské radnice.

Primátor Zdeněk Jirásek (ČSSD) ve sloučení obou škol velký problém nevidí. „Byl jsem na kraji ubezpečen, že nedojde ke zrušení žádného studijního oboru ani k propouštění pedagogických pracovníků. Nemyslím si, že toto sloučení zasáhne strukturu středních škol v Opavě,“ míní primátor.

Ředitel Střední školy, Opava, Husova Josef Vilímec byl na jednání krajských zastupitelů minulý týden přítomen. „Poté, co jsme to připomínkovali, nedojde ke sloučení, ale k splynutí. A to je rozdíl. Sloučení znamená, že to přejde na jiný subjekt, v případě splynutí vznikne nová organizace s jiným názvem.

Pak bude vyhlášen konkurz na ředitele, do něhož se může přihlásit více zájemců. Kraj to chce stihnout k letošnímu 30. červnu,“ uvedl Vilímec s tím, že on sám odchází do důchodu.

Vyšší odborná škola a Hotelová škola Opava se ústy své zástupkyně Lenky Svrčinové k problému blíže nevyjádřila. „Nezlobte se, ale spěchám do vyučovací hodiny. Mohu říci jen tolik, že se nás to celé bolestně dotýká,“ řekla zástupkyně.