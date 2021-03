Spory a tahanice mezi městem Kravaře a Buly arénou o tamní aquapark jsou minulostí. Jeho jediným vlastníkem se nyní stane město. Buly aréně, která patří Aloisi Hadamczikovi a jeho rodině, radnice za koupi aquaparku zaplatí 30 milionů korun.

Aquapark funguje v Kravařích od roku 2008. Několik posledních let se ale do hledáčku dostával především kvůli neshodám mezi městem a Buly arénou, které vznikly v souvislosti s podporou sportovišť v komplexu Buly, jehož je aquapark součástí.

Městu patřily tři osminy aquaparku, jeho majoritním vlastníkem tak bylo Buly.

Smlouva o sdružení se často přetřásala na zastupitelstvech předchozí kravařské garnitury, opozice volala po úpravě nebo úplném rozpuštění sdružení. Na konci listopadu 2018 výpověď na radnici dorazila, podala ji ale Buly aréna. Na scénu poté nastoupili právníci a soudy.

Úvěr nebude třeba, město má našetřeno

Nakonec došlo na kompromis: Buly městu svůj podíl v aquaparku i s příslušnými pozemky prodá a bude za to chtít 30 milionů. A tento návrh nakonec kravařští zastupitelé odklepli. Znamená to tedy, že město bude stoprocentním vlastníkem aquaparku. Definitivně by se tak mělo podle starostky Moniky Brzeskové stát asi do jednoho měsíce, je totiž ještě potřeba vyřídit nezbytnou byrokracii.

„Jsem velmi ráda, protože po dvou letech obtížných jednání jsme se dobrali konce. Myslím, že pokud město aquapark provozuje a hradí veškeré ztráty, mělo by být jeho majoritním vlastníkem. Můžeme rozhodovat o tom, co se zlepší, co nového pořídíme. A mohu prozradit, že už máme spoustu nápadů na vylepšení tak, abychom se posunuli někam dále,“ sdělila nám Monika Brzesková. Město si nemusí brát úvěr, peníze zaplatí Buly aréně ze své našetřené rezervy.

„Odkupem budou vyřešeny veškeré majetkoprávní vztahy spojené jak s budovou, tak s pozemky pod aquaparkem. Smyslem je tento rekreační komplex uchovat. Ačkoli bylo město jen menšinovým vlastníkem, zajišťovalo na své náklady celý provoz aquaparku, včetně financování ztrát,“ řekla mluvčí města Eva Hanzlíková.

Hadamczik: Mohlo se investovat jinam

Aloise Hadamczika podle svých slov mrzí, že občané prodej aquaparku kvitují. „Pro poplatníky to znamená, že 30 milionů korun mohlo město investovat jinam, mohlo například postavit něco jiného. Pokud někdo říká – výborně, koupili jsme aquapark, já říkám, že město nám za dvanáct let nedalo na jeho užívání ani korunu. Navíc my jsme z vlastních zdrojů vybudovali kogeneraci, dodáváme jim levnější teplo, město ročně šetří 200 tisíc korun. Kravaře dávaly do Buly arény tři miliony korun. Ale ne za aquapark, to bylo ještě předtím, než vznikl. Mám zásluhu na tom, že v Kravařích je cestovní ruch, že máme sportovní komplex, který možná až na rakouský Salzburg jinde není. To si lidé neuvědomují. Nepostavilo se to samo,“ míní.

Služby má občanům zajišťovat město

Podíl, který Buly aréna městu za 30 milionů prodává, měl být podle znaleckého posudku Buly arény podstatně vyšší. „Můj podíl by dělal 90 milionů. Ale my jim to přesto dáváme. Nabídli jsme před časem městu, aby převzalo veškerá sportoviště bezplatně do užívání. A jaká byla odpověď? Postavil sis to, plať si to sám. Je potřeba si ale uvědomit, že služby občanům většinou nedělají soukromé osoby, ale města, od toho tady jsou. Zaráží mě také to, že o tom rozhodují lidé, kteří pro Kravaře neudělali nic. Já si mohu s klidným svědomím říct, že jsem patriot a vynaložil jsem pro to, co v Kravařích je, maximální úsilí i maximální finanční podporu. Ale vlastně jsem i rád, že už je to ukončeno, zklamaný nejsem,“ dodává Alois Hadamczik.