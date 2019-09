V lesích to poslední dny vypadá jako na Václaváku. Houbaři si mnou ruce, po suchém létě konečně rostou.

Na houby vyráží Lucie Plocková s pomocníky. Jedním z nich je i její syn Mareček. | Foto: Archiv Lucie Plockové

Už jste letos vyrazili na houby? A rostou? Pro národ houbařů naprosto klíčová otázka. Odpověď zní ano. Někde dokonce lidé nosí z lesa plné koše. Jako se to povedlo o uplynulém víkendu Lucii Plockové. „Šli jsme jen kousek za vesnici, v podstatě na začátek lesa a narazili jsme na suchohřiby, másláky i praváky, babky jsme pak už ani nesbírali,“ pochvalovala si Lucie Plocková a dodala, že smaženice všem moc chutnala, v plánu je ale také sušení a zmrazení podušených hub. Podobnou zkušenost zažil také Lukáš Morris. Vyrazili jsme s rodinou na procházku a stálo to za to. Dvě hodinky překrásného sběru. Odnesl jsem si okolo 200 kusů hřibů smrkových, nějaké hřiby hnědé, žlutomasé a kováře. Celková váha jedenáct a půl kilo,“ popsal svůj zážitek Lukáš s tím, že v těchto dnech se opravdu hledat nemusí.