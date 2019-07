V některých regionech republiky zlikvidovali přemnožení hraboši až 80 procent porostu. Ke gradaci populace hrabošů polních dochází už od loňského roku, podle odborníků jim vyhovují mírné a suché zimy, které na území Česka v posledních letech panovaly.

Na Opavsku není situace tak vážná jako na jižní a střední Moravě, proti hlodavcům však zemědělci bojují různými způsoby i zde.

„Pamatuji si roky, kdy jsme museli klást jed přímo do děr, provádí se to ručně, pracovníci dostali kýble s granulemi či tabletami a procházeli pole,“ uvedl Dušan Schreier, předseda představenstva ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice a doplnil, že se tak musí postupovat z důvodu neohrožení jiných zvířat.

Pozemek, na kterém došlo k aplikaci jedu, musí být řádně označen cedulí. S ochranou plodin pomáhají také přirození predátoři. „K porostům se umísťují bidýlka pro káňata, poštolky a další, pro které jsou hraboši potravou,“ pokračoval Schreier.

Další možnost ochrany před škůdci přiblížil také agronom Lukáš Stošek. „Používáme hloubkový kypřič Vaderstad TopDown 400, na který lze pořídit široké radličky, které půdu zpracovávají v celém profilu a jejich nespornou výhodou je, že likvidují hnízda a nory hrabošů, myší a podobně,“ sdělil agronom a dodal, že nejčastěji poškozují ječmen, pšenici, ale i řepku a vojtěšku, která v zemědělství hraje zásadní roli jako krmivo zvířat.

Metodika monitoringu hraboše polního je popsána na webu Rostlinolékařského portálu, kdy se na začátku i na konci vegetačního období kontrolují počty užívaných nor v přepočtu na 1 hektar. Provádí se 4 průchody o šířce dva a půl metru a délce sto metrů. Ze statistik uvedených na výše zmíněných internetových stránkách například vyplývá, že v Uhlířově je výskyt hraboše polního extrémní, nalezeno zde bylo 1520 nor připadajících na hektar pole. Ve Vávrovicích to bylo 240 nor na zkoumaném pozemku. V Brumovicích už ale jenom zhruba 30 děr.

Navíc olomoucký tým vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a brněnské fakulty veterinární hygieny a ekologie zjistil, že s gradací hrabošů souvisí také zvýšené riziko nebezpečných infekčních nemocí způsobených klíšťaty. Hlodavci jsou totiž hlavními hostiteli jejich larev i nymf.