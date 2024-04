Národní památník II. světové války v Hrabyni bude letos po zimní odmlce otevřen ve čtvrtek 11. dubna v 16 hodin. Úvod bude patřit vernisáži výstav Opava válečná a Netruchlete pro mne o Heliodoru Píkovi. Hned v pátek pak začne návštěvnická sezona, která potrvá do 30. listopadu.

Hrabyňský památník zahajuje sezónu, vzpomínka na generála Heliodora Píku. | Foto: se svolením obce Hrabyně

Během zimy došlo v Hrabyni k obměně a aktualizaci stálé expozice Těžká léta 1938 - 1945 a připraveny byly také tři nové výstavy. Výstava Opava válečná. Opava a Opavsko za 2. světové války návštěvníkům představí dějiny města Opavy a jejího okolí v obrysech současného okresu. Zahrnuje dobu před 2. světovou válkou, kdy bylo město v rozkvětu, období v průběhu války a těsně po jejím skončení, které Opavu proměnilo v nejzničenější město českých zemí. Výstava s názvem Válečný rok 1944 reflektuje významné události během tohoto roku a věnuje se zejména situaci v českých zemích, na západní a východní frontě.

Vzpomínka na štítinského rodáka Heliodora Píku

Výstava Netruchlete pro mne byla připravena k 75. výročí justiční vraždy generála Heliodora Píky v červnu 1949. Tento voják, legionář a významný představitel československého protinacistického odboje se před pětasedmdesáti lety stal obětí komunistického režimu.

Slezské zemské muzeum jako správce rodinné pozůstalosti připravilo expozici, mapující život této výjimečné osobnosti našich dějin od jeho mládí přes vojenskou kariéru až po zatčení, odsouzení a popravu. Pozornost je věnovaná i dlouhé cestě k jeho rehabilitaci. Generál Píka bude připomenut též tradičním pietním aktem, speciální přednáškou a zádušní mší v kostele sv. Janů v Opavě. V rámci výročí jeho vraždy budou v Historické výstavní budově vystavěny předměty z jeho osobní pozůstalosti.

Kdy a za kolik?

Otevírací doba památníku bude do listopadu od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Návštěva vyhlídky památníku je možná pouze o víkendech a svátcích v 10 a 15 hodin s výjimkou letních prázdnin, kdy je přístupná každý den.

Základní vstupné je 150 korun, zlevněné - pro děti a mládež od 6 do 18 let, studenty, seniory a držitele karet ISIC/ITIC, EYCA i členy Klubu přátel výtvarného umění KPVU je 80 korun a rodinné 350 korun. Vstup na vyhlídku je 20 korun.