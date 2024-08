V pátek se areál hradeckého zámku návštěvníkům festivalu otevře v 15.30 hodin a program začne v Kooperativě Zelená stage od 16 hodin vystoupením skupiny The Agony. Od 18.15 hodin potěší své fanoušky Horkýže Slíže a od 20.15 hodin Mig 21. Uzavře ho od 22.45 hodin Daniel Landa. V Baumit Open Stage bude od 17 hodin úvodní skupinou Imodium a po jejím vystoupení následuje vyhlášení nejhezčích karnevalových masek. Program koncertem uzavře od 21.30 hodin skupina Trautenberk.

V sobotu bude areál pro návštěvníky přístupný od 10 hodin. V Baumit Open Stage začíná program od 11 hodin vystoupením skupiny Brixtn, která pak ve 13.15 hodin uvolní prostor skupině kapele UDG. V 15.45 hodin přivítají posluchači skupinu Byt číslo 4, od 18.15 hodin zahraje Marcell, fiedlerski a od 20.45 hodin bude festivalový náplň patřit skupině Chinaski. Kooperativu Zelená stage obsadí od 12 hodin Jelen, kterou ve 14.30 hodin vystřídá Fast Food Orchestra a v 17 hodin odemkne dobrou zábavu Visací zámek. Hudební podpis věnuje přítomným od 19.30 hodin Vypsaná fixa a s návštěvníky i festivalem se od 22.30 hodin rozloučí Lucie.

V rámci VIP kempu bude letos znovu otevřený VIP kemp PLUS, který nabízí kromě běžných služeb - splachovací toalety, sprchy, recepce a též další stan pro dvě osoby, vybavený karimatkami a spacáky. Uživateli tak odpadne starost s přepravou kempingového vybavení, stavbou a bouráním stanu a v případě deště i s jeho eventuálním sušením a čištěním. Celková kapacita hotelového VIP kempu PLUS pro dvě osoby, je sto stanů pro maximálně 200 osob. Lístky do něj jsou prodávány jen po dvou. Letošní novinku představují nové dvouložnicové stany pro čtyři osoby, vhodné pro rodiny nebo partičky. Pro ty, kteří chtějí na festival přijet jako rodina se dvěma dětmi a ubytovat se v klidu, jsou vhodné vstupenky VIP kemp PLUS - FAMILY ve variantě s permanentkou i bez ní. Ubytovaní budou v jednom dvouložnicovém stanu s karimatkami a spacáky.

Nabídnutý program festivalu HRADY. CZ v Hradci nad Moravicí přijde zájemce o permanentku + VIP kemp na 2.350 korun a permanentka + VIP kemp PLUS stojí 3.100 korun. Běžná páteční vstupenka je za 900 a sobotní za 1 000 korun.