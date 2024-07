Město totiž navázalo spolupráci s novým dopravcem, který stejnou službu provozuje i v několika dalších obcích v regionu.

Z důvodu zkvalitnění služby je nově nutno se k využívání Senior taxi jednorázově registrovat. Registrace již byla spuštěna a vyřídíte si ji osobně nebo prostřednictvím svých blízkých na Městském úřadu Hradec nad Moravicí (Opavská 265), a to každé pondělí a středu v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Registrace obnáší vyplnění jednoduchého formuláře a převzetí průkazu Senior taxi, se kterým jedině se lze ve vozech přepravovat.

Formulář si můžete stáhnout na webových stránkách města ZDE