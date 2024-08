Zámek v Hradci nad Moravicí umožní svým návštěvníkům v sobotu 24. srpna od 18 do 22 hodin jedinečnou šanci zakončit léto ve velkém stylu večerní atmosféry. Půjde totiž o jediný den v roce, kdy jeho brána zůstane otevřená dokořán i po setmění, a to by si návštěvníci rozhodně neměli nechat ujít.

Také letos mohou návštěvníci očekávat bohatý program v podobě prohlídek pokladů hradeckého zámku. V tuto výjimečnou noc si prohlédnou nově instalované interiéry západního křídla Bílého zámku, plné uměleckých artefaktů z historických sbírek knížat Lichnovských a vrcholným bodem bude okouzlující orientální salon. Od příštího roku budou tyto interiéry součástí prohlídkové trasy s názvem Poklady hradeckého zámku.

Co všechno je připraveno? Za svitu měsíce se lidé mohou projít zámeckými komnatami. Uvidí to, co ještě nikdy neviděli a uslyší, co ještě nikdy neslyšeli. „Návštěvníky zavedeme do Velké předsíně, odkud hosté vstupovali do přijímacího salonu kněžny a spojovací koridor, rekonstruovaný přesně podle historických fotografií i archiválií. Nahlédnou též do rokokového salonu s překvapením a v zámecké kapli se po více než padesáti letech se rozezní varhany,“ zve zájemce k návštěvě kastelán Radomír Přibyla.

Ve výstavních prostorách Malé a Velké galerie Bílého zámku bude připravena ke zhlédnutí minimalistická a nepopisná instalace mezinárodně ceněné francouzské architektky Odile Decq, nazvaná Horizons (Horizonty).

Prohlídky se uskuteční každých třicet minut a doporučená je rezervace na telefonním čísle 553 783 915 nebo e-mailem: rezervace.hradec@npu.cz.

Hradozámecká noc je každoroční akce, pořádaná od roku 2010 Národním památkovým ústavem a představuje slavnostní zakončení návštěvnické sezony na památkách. Koná se obvykle na závěr prázdnin, během jednoho z posledních srpnových víkendů, s cílem představit památky doslova v jiném světle, tedy v netradiční době a se speciálním programem.