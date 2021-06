Otevřen je pouze jeden jízdný pruh pro auta mířící z centra ven. Důvodem je plánovaná modernizace a výměna semaforů, jde o projekt opavského magistrátu s názvem Telematika.

Práce na něm začaly už v květnu, postupně se na několika křižovatkách vyměňují dosluhující semafory za nové. Skončit by se mělo v polovině září. Nyní v červnu se obměna týká právě křižovatek u Otické, U Jelena a u vyústění Tyršovy ulice. Hradecká ulice bude neprůjezdná do 25. června, do té doby musí řidiči využívat objížděk.

Semafory u knihovny nepůjdou skoro dva týdny

„Dalším uzlem bude křižovatka ulic Nádražní okruh, Praskova a Janská u Knihovny Petra Bezruče, kde by se vše mělo podle harmonogramu uskutečnit od 9. do 20. srpna. V této době zde dojde k vypnutí světelné signalizace, ale složitost křižovatky a neustálý silný provoz si vyžádají asistenci policistů,“ přibližuje Roman Konečný z tiskového oddělení magistrátu.

Zároveň s výměnami probíhají nebo budou probíhat i další práce pod taktovkami externích firem jako obměna vodovodu, kanalizačních šachet a plynovodu. To s sebou přináší další dílčí uzavírky a omezení.