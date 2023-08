Řidiči na Opavsku se tento víkend musí obrnit trpělivostí. V Hradci nad Moravicí odstartoval festival Hrady CZ, na tahu Opava - Hradec se proto tvoří kolony. Dopravu řídí policisté a zatím nezaznamenali žádnou nehodu.

Ilustrační foto. | Foto: Jana Podhorská

„Policisté nezaznamenali žádnou nehodu, kvůli které by se kolona tvořila. Jsou na místě a koordinují dopravu. Řidičům můžeme bohužel jen doporučit, aby se obrnili trpělivostí,“ neměla pro účastníky festivalu moc dobrou zprávu Eva Michalíková z Policie ČR.

Kolik stojí jídlo a pití na festivalu Hrady CZ? Podívejte se, jaký je výběr

Kolony se začaly tvořit v odpolední špičce po 15. hodině, protože ještě ve dvě odpoledne byla silnice normálně a bez problémů průjezdná.

Letošní ročník

Dějištěm osmnáctého ročníku je opět louka vedle hotelu Belaria. Areál, nabízející úchvatný výhled na hradecký zámek, bude v pátek 18. a v sobotu 19. srpna patřit hvězdným jménům české i slovenské hudební scény. Podle organizátorů je letošní festival vyšperkovaný nejvíc v celé historii - více zde.

Kabát, Kryštof či Mirai se řítí do Hradce nad Moravicí, začíná festival Hrady CZ

Program je jako obvykle rozdělen do dvou dní, dnešní páteční program lákal na kapelu Kryštof, Annu K., skupinu Gaia Mesiah. V sobotu se zase mohou návštěvníci hradní tour těšit na rockový nářez od Kabátu, popové hvězdy Mirai nebo na No Name. Představí se i legendární Wanastowi Vjecy s frontmanem Robertem Kodymem.