„Festival dobrý, velký zážitek. I když sobotní déšť byl hustý. Jsme od bláta snad úplně všude,“ poznamenal David Topič z Hlučína, který do Hradce dorazil se svou partnerkou. „Když to shrnu, tak počasí si s námi pěkně pohrálo. V pátek zase bylo velké dusno. Byli jsme tady ale kvůli hudbě, a z tohoto pohledu bylo vše dobré,“ pousmál se hudební fanoušek z Hlučína. „V pátek byl skvělý Landa a jelikož jsem Chinaskový, tak v sobotu to bylo jasné,“ pousmál se.

David Topič byl na hradeckém festivalu podruhé. „Co se týká interpretů, tak ten loňský byl podle mě lepší, tím ale nechci říci, že bych nyní nebyl spokojen. Uvidíme, co bude příští rok. Určitě dorazíme znovu. Škoda jen, že se na festivalu nedalo platit kartou,“ přidal svůj další postřeh.

Festival Hrady CZ v Hradci nad Moravicí | Video: Mikuláš Celta

V sobotu viděli návštěvníci v akci například Jeleny, Chinaski, Visací Zámek nebo Lucii. „Lucie je má srdcovka. Na ní jsme vyrůstali,“ řekla Kateřina Nováčková.