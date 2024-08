Akce bude gradovat v sobotu, kdy vstoupí například Chinaski nebo Lucie. Návštěvníci festivalu byli nadšeni už ale i z pátečního programu.

„Poprvé jsem naživo viděla Daniela Landu a musím říci jedním slovem, že byl boží, dostal mě,“ řekla dojatá Petra Trojanová. „Tím ale nechci říci, že by ostatní vystupující nestáli za to. Bylo to parádní. Horkýže Slíže nezklamali. Už se těšíme na sobotu. Bude to náročné. Snad nebude takové vedro, jako v pátek,“ poznamenala hudební fanynka z Opavy.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: VIDEO: V Opavě už myslí na Vánoce. Slezská tvorba vyrábí ozdoby ve velkém Reportáž ze Slezské tvorby v Opavě, 16. srpna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Hradecký hudební festival je velmi populární. „Jezdíme tady pravidelně. Dokonce i dovolenou si kvůli plánujeme. Spíme tady v kempu a bereme to jako jednu velkou párty. Za rok dorazíme znovu. Od z nás z Hranic je to kousek,“ řekl Patrik Kryštof. „Bývalý doby, kdy jsme v Hradci spali i v autě,“ dodal. Brány areálu se v sobotu otvírají v 10 hodin. Hodinu na to vystoupí Brixtn a tím začne velký hudební maratón.

K TÉMATU

Hrady.cz - sobotní program