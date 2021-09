První startující přicházejí na řadu úderem desáté hodiny dopoledne. Na zádech na úvod třicetikilové ruksaky s pískem, před sebou první úkol v podobě překonání „zdi“ tvořené urostlými hráči amerického fotbalu Ostrava Steelers v plné výbavě.

Hradečtí dobrovolní hasiči čekají o kousek dále, hadicemi s vodou kropí jak závodníky, tak zejména blátivé pole s nataženými vlnami ostnatého drátu.

Heroes Race 2021 v Hradci nad Moravicí, sobota 4. září 2021.Zdroj: Deník/Radek Luksza

OCR totiž vychází z armádního výcviku, kde patří plížení pod touto překážkou (u znalců válení sudů) za běžnou věc.

Překonání sítě či šikmé stěny, ručkování, přelézání nákladní Tatry postavené napříč cestou a brodění slepým ramenem i tokem řeky Moravice, to je výčet pouze prvního kilometru.

„Já při slaňování na osmém blbě spadnul a vymknul si kotník,“ popisuje David z Opavy. Třiadvacetiletý účastník je na svém čtvrtém letošním překážkovém závodu, v první sezoně. „Myslel jsem, že to nedám, ale nakonec to šlo,“ raduje se v cíli. S ovázaným pravým kotníkem, berlí, podpírán mámou i sestrou. A hlavně „finišerskou“ medailí pro ty, co dokončí.

„No future, no future for You!“ hlásají z reproduktorů punkové ikony Sex Pistols před výběhem posledních na startu. Mezi nimi je mimo vítězky samostatné ženské kategorie, špičkové Zuzany Kocumové (jde na to i ve dvojicích), taktéž jednadvacetiletá nezkušená Adéla.

Heroes Race 2021 v Hradci nad Moravicí, sobota 4. září 2021.Zdroj: Deník/Radek Luksza

A žádná budoucnost v punkové písni je předzvěstí jejího počínání; plížení jakžtakž, ale na jiných překážkách už Adéla míří na trestné „angličáky“ kombinující kliky, dřepy a výskoky. „Nic moc…“ svěřuje se se svými pocity. Je to první OCR, registraci dostává jako dárek.

„Fakt už nechoď, příští rok to dáš!“ radí, či spíše rozkazuje jedna z úspěšných absolventek letošního Heroes Race. Adéla se doslova zasekává na korbě nákladní Tatry a je tu konec. Dolů jí pomáhají a tečou slzy bolesti a smutku. Není sama, tento den vzdává více lidí.

„Zelený, poď,“ volá dozorce (ano, Heroes Race má pro rozhodčí u překážek právě tuto funkci) už u cíle zpět závodníka v brčálovém a promoklém tričku. Je třeba vlastní váhou vyskočit s ocelovou tyčí v rukách na speciální konstrukci. U toho se kleje, běhají trestná kola.

Se známým zámkem v Hradci nad Moravicí za zády pak závodníci konečně míří do cíle. Většinou seberou poslední síly a sprintují pro efekt. Jeden galantně nese partnerku na rameni a nepouští ji dolů ani ve chvíli, kdy jsou zaslouženě ověšeni „hrdinskými“ medailemi.

Překážkové závody…

…neboli v anglickém originále OCR (Obstacle Course Racing) mají podle vyznavačů kořeny ve starořeckém vojenském drilu. Však se též jeden z nich jmenuje Spartan. Dalšími jsou například Predator, Gladiator, Army Race či právě Heroes Race. Společným je pro ně každopádně duch armádního výcviku, běhy, šplhy, bahno, voda a hlavně vytrvalost. Někdy se pojídají i červi!