Ta se přitom poměrně citelně zdražovala letos v březnu. Jenže současná ekonomická situace přiměla Libora Witasska, aby se změnami cen zastupitelé znovu zabývali. „Doba je velmi složitá, troufám si tvrdit, že od liberalizace se dostáváme do nejtěžší situace pro většinu obyvatel města. Vzhledem k tomu, že příjmy města i s rostoucí inflací zatím nevypadají tak tragicky, myslím, že by bylo dobré občanům trochu ulevit,“ uvedl na zastupitelstvu Libor Witassek.

Jeho návrh zněl, aby cestující do 65 let platili měsíčně 100 korun, lidé od 65 let pak měli mít autobusy a trolejbusy úplně zadarmo. Pro srovnání, nyní vyjde měsíční jízdné po Opavě dospělého na 458 korun, osoby od 65 let platí 343 korun. Senioři od 70 let a děti do 6 let mají jízdné zdarma.

„Pod vedením současného managementu MDPO dochází k neustálému poklesu počtu cestujících. Navrhované opatření může přispět ke snížení dopadů tohoto negativního jevu. V roce 2020 dosáhly časové jízdenky MDPO výnosů asi 20 milionů korun, navrhované opatření se tak bude pravděpodobně pohybovat velmi hrubým odhadem někde mezi dvanácti až osmnácti miliony, což je pro rozpočet města únosný roční náklad, navíc se jedná o přechodné, nikoli trvalé opatření,“ konstatoval Libor Witassek.

Pracujícím plné jízdné dle ceníku

Slova se posléze ujal náměstek Petr Orieščík, který souhlasil s tím, že by nové sazby trvaly jeden rok od 1. září 2022 a s jízdným pro osoby od 65 let věku zdarma. Poté přišel s pozměňovacím návrhem. „Bylo by zanecháno 100 korun pro děti od 6 do 15 let a pro studenty od 15 do 26 let. V tuto chvíli podle ceníku platí děti od 6 do 15 let 171 korun měsíčně, studenti od 15 do 26 let 229 za měsíc. Těm bychom částku snížili. Pracujícím ponecháme jízdné v plné výši dle ceníku,“ sdělil Orieščík.

Náměstek Michal Jedlička ještě připomněl, že i tak to bude pro dopravní podnik znamenat ztrátu. „Musíme počítat s tím, že dopravní podnik pak bude chtít peníze zpět. Návrh pana Orieščíka má na rozpočet menší dopad, asi 4,7 milionu korun. Návrh pana Witasska až deset milionů,“ vypočítal a doplnil, že změny se ale budou týkat jen zóny 30, to znamená cestování po Opavě a městských částech. „Nemám problém s touto zónou, ani se zlevněním pro děti, s tím jsem počítal. Přesto si myslím, že i částka deset milionů by byla únosná,“ dodal ještě Libor Witassek.

Primátor Tomáš Navrátil pak ještě návrh doplnil o jeden bod, a sice, že město bude dopravnímu podniku kompenzovat ztrátu v plné výši. Zastupitelé pak návrh Libora Witasska, byť s pozměněným zněním, odsouhlasili. Sečteno podtrženo, od 1. září tedy budou lidé od 65 let cestovat po Opavě zdarma, děti a studenti od 6 do 26 let za 100 korun, a to až do 1. září 2023.