Do něj se zapojilo i město Hradec nad Moravicí. Plakátovací plochy oživují speciální plakáty, které mohou zájemce přenést do koncertních sálů. Série plakátů obsahuje unikátní, výtvarně zpracované QR kódya pod každým je jiná skladba.

Načtený kód poskytne převážně koncertní provedení skladeb s Vendulou Příhodovou, Janem Cinou, Kühnovým smíšeným sborem, baletem Národního divadla a dalšími umělci. Ke sledování stačí mobilní telefon s přístupem k internetu a volba pro všechny tyto hudební dárky. Na každé plakátovací ploše ve městě i v jeho částech bude umístěný jiný „hrající plakát“.

Oblíbená akce Otevírání jara a zahájení turistické sezóny v tradiční podobě se letos ze známých důvodů neuskuteční. Její letošní alternativou jsou individuální procházky po třech trasách s doprovodným programem, určené všem věkovým kategoriím.

První vede zámeckým parkem, druhá na Včelí hrad a třetí centrem města. Zájemci je mohou absolvovat až do konce května. Ke každé trase je samostatná hrací karta, obsahující popis trasy a jednoduché úkoly. K vyzvednutí jsou na podatelně městského úřadu, v knihovně nebo na webu města. Mezi trasami si účastníci mohou vybrat nebo je absolvovat všechny. Správně vyplněné a do 31. května odevzdané karty postupují do slosování. Věcné ceny získají i fotografie z jarního výletu, zaslané do stejného termínu v elektronické podobě ve formátu jpg na adresu: zpravodaj@muhradec.cz. U nich je nutné uvést jméno a příjmení autora včetně kontaktu i stručného popisku místa. Nejzajímavější fotografie budou uveřejněné též v Hradeckých novinách.