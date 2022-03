Tradičně jezdil Hvozdnický expres vždy v pátek večer a třikrát denně o sobotách, nedělích a svátcích. V této sezoně je ale páteční spoj zrušen, protože jeho vytíženost nebyla uspokojivá. V pátek tedy expres nepojede. Tento večerní spoj je však přesunut na sobotu, o sobotách tedy budou brázdit koleje čtyři páry vlaků včetně nového večerního spoje. Jízdu Hvozdnickým expresem si mohou cestující užít od zmíněného 28. května do 28. září.

Svobodné Heřmanice mají jako atrakci krásný zatopený lom

Trať vedoucí z Opavy přes Otice, Slavkov, Štáblovice, Dolní Životice, Litultovice, Mladecko, Jakartovice do Svobodných Heřmanic mají v oblibě také cyklisté. Až do roku 2014 provozovaly tuto trať České dráhy. Pak ji vyhodnotily jako ztrátovou a provoz na nějaký čas ustal. Lokálku poté alespoň v sezoně od května do září začal provozovat soukromý dopravce Railway Capital a vyplatilo se, neboť počet cestujících a obliba Hvozdnického expresu každým rokem stoupá.

Zájemci mohou sledovat Hvozdnický expres na facebooku.

Jízdní řád Hvozdnického expresu v roce 2022



Soboty – ze stanice Opava východ pojede vlak v 8.47, 11.47, 16.47 a 18.47 hodin. Ze Svobodných Heřmanic bude vlak odjíždět v 9.46, 14.46, 17.46 a 19.46 hodin.



Neděle a svátky – zůstávají tři páry vlaků (8.47, 11.47 a 16.47 ze stanice Opava východ a 9.46, 14.46 a 17.46 ze Svobodných Heřmanic)