Infekční oddělení Slezské nemocnice disponuje speciálním pokojem s negativním tlakem, který má v současné době méně než třicet pracovišť v republice. Je určen k izolaci pacientů s vysoce nebezpečnou nákazou. Odsávaný vzduch jde směrem do pokoje a nepouští bacily ven.

„Jsou nasávány na hepafiltry, které je nepustí do okolí. Náš personál je pravidelně proškolován na kontakt s takovým pacientem,“ říká primář oddělení Petr Kümpel. Jako jediné ze severní Moravy a Slezska má opavské infekční oddělení i přístroj fibrosken, prokazující poškození jater.

V HLAVNÍ ROLI LIŠKY

Infekčním oddělením už prošli různí pacienti s málo běžnými nemocemi. V srpnu 2016 zaznamenali jeho lékaři nemoc, která měla v opavské nemocnici svou premiéru. Léčili účastníka horolezecké expedice, který k nim přišel s nebezpečnou Q-horečkou. Toto akutní bakteriální onemocnění postihuje hlavně dýchací systém a jeho výskyt je v Česku vzácný.

Doslova žeň však zaznamenalo opavské infekční oddělení vloni a některé případy vyvolaly celostátní pozornost. Ve třech z nich měla hlavní roli liška. Paní z Vítkovska, která v květnu ležela v trávě na louce, kousla rezavá „kmotra“ do nohy a pak odešla.

Mladíka v Jakubčovicích, popíjejícího v srpnu na louce s kamarády pivo, zrzavá desperátka se zlodějskými sklony nejenom kousla do chodila, ale stáhla mu z nohy i „žabku“ a s lupem zmizela. Ještě před rokem 2014 se na oddělení objevil mladík, kterého při trampování v noci, strávené pod širákem, kousla liška do ruky a také v klidu odešla. Lišky tak prokázaly, že v přírodě lidi nekoušou jen klíšťata. Jahody, maliny, borůvky a voda ze studánky. Tyto přírodní dobroty mohou obsahovat i život ohrožující liščí tasemnici. Loni v srpnu se na ni na opavském oddělení léčili hned čtyři pacienti.

Že o některé suvenýry z návštěvy exotické země není co stát, dokazuje případ ženy z Bruntálska. Koncem loňského léta si přivezla z návštěvy Ugandy kromě vzpomínek i nejtěžší formu malárie.

„Nedokážu popsat, co jsem prožívala, a některé výjevy byly děsivé. Nedokázala jsem rozlišit, co je pravda a co není. Nikomu to nepřeji zažít,“ popisovala pacientka své zážitky. Malárii si však turisté mohou přivézt i z oblíbených dovolenkových destinací. „Měli jsme tu už pacienty, kteří si ji dovezli například z Thajska i z jiných zemí, do kterých se už běžně jezdívá za mořem a rekreací,“ říká primář Kümpel.

Posledním případem na opavském infekčním oddělení, který vzbudil celostátní pozornost, byla opavská studentka. Ve druhé polovině loňského roku nastoupila léčbu brucelózy, získané z kozího mléka při návštěvě Arménie. Brzy k ní přibyli i její tři další spolucestovatelé.