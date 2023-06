Stále populárnější je mezi dětmi i dospělými v Opavě in-line bruslení. Bez nadsázky se dá říci, že město patří mezi bruslařské metropole, už jenom proto, že místní oddíl Luigino v čele s Janem Krejčířem má největší základnu dětí v celé České republice. A především zde stojí i nejmodernější bruslařský areál u nás, kterému nyní přibylo i nové zázemí.

Opavský inline park, rok 2023. | Foto: se souhlasem města Opavy

Celý inline park provozuje právě sportovní klub Luigino, už nyní je v hledáčku bruslařů z celé republiky a ambice má i na uspořádání evropského šampionátu. Řada amatérských bruslařů ale stále ještě netuší, že postaven byl i pro ně a otevřeno má tedy i pro veřejnost.

O stavbě bruslařského oválu se hovořilo už před lety ještě za minulých opavských vlád, protože Opava neprožívá bruslařský boom v žádné premiéře, na špici se tento sport drží ve městě dlouhodobě. Jeho příznivci dosud využívali stezky v Městských sadech a okolí, často tady však bylo zkrátka přeplněno. I v okamžiku, kdy se zde konaly tréninky klubu Luigino.

Realizovat se areál začal minulý rok na jaře, výsledkem je supermoderní ovál se dvěma drahami s klopenými zatáčkami v délkách 200 a 400 metrů, které mají všechny požadované parametry pro pořádání národních i mezinárodních závodů. Otevřen byl loni na podzim.

„Tehdy se přišlo pár lidí podívat, jak to vypadá. A od jara, kdy je areál znovu přístupný, už začíná řada lidí vnímat, že je i pro veřejnost. Spousta jich ale má stále pocit, že je jen pro závodníky, myslí si, že si to pro sebe postavila nějaká úzká skupina osob, což samozřejmě není pravda. Ale zažil jsem už i sobotní či nedělní dopoledne, kdy tady bylo při hezkém počasí šedesát, sedmdesát bruslařů. V těch krásných dnech si myslím, že to splňuje naše očekávání. Aby lidé bruslili bezpečně tam a park se na jednu stranu vyprázdnil, protože v něm se už bruslit v podstatě nedá. Jsou tam stánky s občerstvením a plní spíše společenskou funkci, ne už tu sportovní,“ řekl Deníku Jan Krejčíř.

Vítány jsou i větší organizované skupiny jako třeba školy, avšak v tomto případě je lepší dát o přítomnosti vědět dopředu, třeba na email areal@luigino.cz nebo na číslo 608 880 572.

K TÉMATU

Jak je otevřeno

Bruslařský ovál je aktuálně v provozu denně vždy od devíti do devatenácti hodin, vstup je volný. V letních měsících bude otevírací doba posunuta, nejspíše na dvacátou či jednadvacátou hodinu. Veškeré aktuality mohou zájemci sledovat na www.luigino.cz.

Pouze ve čtvrtek a úterý je dráha vymezena pro tréninky klubu Luigino, a to od sedmnácti do devatenácti hodin. „Děti jezdí jinou rychlostí, je jich také mnoho. Není to o tom, že bychom tam veřejnost nechtěli, ale musíme předejít kolizi. To je i to, co jsme si přáli. Aby závodníci netrénovali v parku a navzájem se neohrožovali s běžnou veřejností, ať už s pejskaři, cyklisty nebo maminkami s kočárky. A také aby naopak naše rychlé děti neohrožovaly pomalejší bruslaře. Za to, že se nyní budeme o areál patnáct let starat po stránce finanční, zde tedy můžeme mít dvakrát týdně trénink,“ vysvětluje Jan Krejčíř.

Areál i se zázemím nechalo na své náklady vybudovat město, dohromady za 27,8 milionu korun. Spolek Luigino jej má od magistrátu ve své správě. „My si platíme energie, náklady za elektřinu či vodu, peníze si sháníme po sponzorech a dotacích,“ pokračuje předseda klubu.

Areál se nyní dočkal zbrusu nového zázemí, nechybí prostorná klubovna, šatny, sociální zařízení nebo sklad. „Náš opavský areál je nejmodernější v Česku, včetně tohoto zázemí. To ale slouží pro samotný oddíl, nikoli pro veřejnost. Samozřejmě, pokud přijdou školy, otevřeme toalety nebo šatny. Avšak kdybychom chtěli mít zázemí i pro běžné návštěvníky, museli bychom zaměstnat hlídače, jinak by to bohužel nebylo udržitelné,“ upřesňuje.

Trénovat přijede i reprezentace

Už teď se Janu Krejčířovi ozývají oddíly z celé České i Slovenské republiky s tím, že chtějí přijet na soustředění. „Naše partnerská stáj Luigino.sk dorazí první týden v červenci. Už na konci června sem ale přijede trénovat celá česká reprezentace, protože ve velkých městech žádný takový okruh není. Minimálně klopená dvoustovka, o kterou jim jde zásadně, je sice v Ostravě, ale v dezolátním stavu,“ konstatuje Krejčíř.

Jeho oddíl se intenzivně už mnoho let snaží, aby to v Opavě i v České republice bruslařsky žilo. „Od roku 2005 pořádáme ve městě Blade nights, letos poprvé v pátky. A nese to své ovoce, už na prvních dvou akcích bylo o třetinu více lidí než v minulých letech.

V Opavě také organizujeme nejstarší silniční závody, Mistrovství České republiky, letos se uskuteční 10. září. Den předtím, 9. září, se v opavském inline parku uskuteční první dráhové závody.A když se v tento zářijový víkend spojí Blade nights, závody na klopené dvoustovce a v parku silniční závody v půlmaratonu České republiky, jde o největší bruslařský víkend v Česku,“ pochvaluje si Jan Krejčíř s tím, že v příštím roku je na klopené dvoustovce v Opavě na programu Mistrovství ČR. A ve hře je i Evropa.

„Budu mít v příštích dnech schůzku se šéfem českého svazu kolečkového bruslení, do tří až pěti let by v Opavě mohlo být i Mistrovství Evropy. Je to velmi reálné, areál je blízko haly, kde je hotel, také infrastruktura je v pořádku, blízko je ostravské letiště. Do Opavy by se tedy opravdu mohla sjet celá evropská špička, což je akce obrovského rozsahu,“ uvědomuje si Jan Krejčíř.