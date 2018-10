Instruktor Krav Magy Daniel Read Glos: Zaměřujeme se na obranu proti zbraním

Slovní spojení Krav Maga pochází z hebrejštiny a v překladu znamená boj zblízka. Pokud ho ovládáte, je dost pravděpodobné, že si dokážete poradit i s drsnými situacemi přímo na ulici. Například, když vás někdo bude ohrožovat nožem.

Daniel Read Glos je průkopníkem Krav Magy v Opavě. Oddíly vede také v Krnově a Bruntále.Foto: archiv Daniela Reada Glose

V Opavě, Krnově a také Bruntále Krav Magu učí Daniel Read Glos. Svým žákům předává i bohaté zkušenosti z praxe. Nůž byl jednou vytažen i přímo proti němu.

„Ubránil jsem se. Odnesl jsem si z toho pořezanou ruku,“ popisoval nepříjemný okamžik.

Více přiblížil v rozhovoru s naší redakcí.

Na čem vlastně je Krav Maga založena?

Jedná se o boj, který vychází z přirozených pohybů těla. Jedna technika se dá uplatnit proti více typům útoků. Hodně se zaměřuje na obranu proti zbraním, a to zejména nožům. Ty se přece jenom dají pořídit všude. Pro všechny je to nejsnadněji dostupná zbraň a nejčastěji se s ní můžete setkat na ulici, proto obranu cílíme tímto směrem.

Trénink někde v tělocvičně je jedna věc, ale při útocích na ulici určitě hraje roli i prostředí. Snažíte se takový „reál“ nějakým způsobem simulovat?

Naše tréninky se právě snažíme co nejvíce přiblížit realitě, což znamená, že se přesouváme ven a vybíráme si místa, kde k potenciálním útokům může docházet. Například u auta na parkovišti, v terénu v lese, v dopravních prostředcích, jako je autobus nebo tramvaj a podobně. Simulujeme zkrátka prostor, kde k napadení může dojít.

Své svěřence učíte boji zblízka. Není ale v případě hrozícího nebezpečí nejlepší vzít prostě nohy na ramena a utéct pryč?

To je právě jedna z věcí, které se lidem na trénincích snažíme vštípit. Nabádáme je k tomu, aby se vyhýbali temným místům, pokud vidí podezřelou skupinku lidí před sebou, tak aby šli jinou cestou a tak dále. Krav Maga je i tom učit se předcházet možným útokům.

Uplatnil jste i vy osobně Krav Magu přímo na ulici?

Mnohokrát. Vzhledem k tomu, že dělám ochranku na diskotékách nebo festivalech, konflikty tam bývají častější. Nejvíce se jedná o různé požďuchování, které může přerůst v něco vážnějšího.

Šlo vám někdy vyloženě o život?

Vzpomínám si, že jednou jsem byl ze strany Roma napaden kuchyňským nožem s čepelí dlouhou asi pětadvacet centimetrů. Nakonec jsem z toho vyvázl s pořezanou rukou. Hlídali jsme jednu diskotéku, jednalo se o problémového návštěvníka, který měl zákaz vstupu. To se mu nelíbilo, a proto vytáhl nůž.

Mají zájem o vstup do vašeho oddílu lidé, kteří si z minulosti nesou nějakou osobní negativní zkušenost? Například se sami stali obětí napadení?

To se stává poměrně hodně. Teď třeba s námi trénují holky jinak žijící v Německu. Mají špatné zkušenosti s migranty, někteří tam lidi dokonce stahují z kol přímo za jízdy. Chtějí se umět bránit, pokud se dostanou do nepříjemné situace. Lidé se obecně začnou zajímat, až když se něco stane.

Podle mého je lepší umět a nepotřebovat, nežli neumět a potřebovat. Základy obrany by měl člověk umět. Navíc nelze být nevšímavý k tomu, co se děje kolem nás. Dnes se běžně stává, že někdo někoho napadne a kolemjdoucí vůbec nepomůžou.

Není to někdy proto, aby se „nevšímavci“ sami vyhnuli problémům? Když bych na ulici okřikl partu pěti svalnatých chlapů, kteří by mlátili svou oběť, nejspíš bych riskoval, že by se pak jejich hněv obrátil vůči mně. Navíc často nevíte, s kým máte tu čest, jestli jsou tito lidé ozbrojení atd…

Člověk by si měl věřit, na druhou stranu musí umět dobře zhodnotit situaci a zasáhnout, pokud se to jeví jako nutnost.

Vy byste v případě, který jsem nastínil, zasáhl?

Šel bych do toho. Krav Maze se přece jenom věnuji už roky a věřím si na to.

Krav Maga je otevřený systém jednoduchých účinných technik zaměřený na rychlé odvrácení útoku, případně zneškodnění útočníka. Nejedná se o bojové umění v klasickém slova smyslu. V hebrejštině jde o boj zblízka. Průkopníkem je Imi Lichtenfeld, který za první republiky žil v Bratislavě a během roku 1940 se přesunul do Palestiny. Dlouhodobě se zabýval vývojem systému sebeobrany. Krav Magu zdokonalil zejména ve dvacetiletém období po roce 1948, kdy se stal hlavním instruktorem pro zvyšování fyzické kondice a bojové přípravy izraelských obranných sil. Od roku 2010 funguje oddíl Krav Magy i v Opavě. Pro výuku využívá dobře vybavené prostory v Olomoucké ulici. Hlavním instruktorem je Daniel Read Glos, jenž vede oddíly i v Krnově a Bruntále.