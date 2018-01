Co plánují obce na letošní rok?

Opravy cest a chodníků, výstavba náměstí, nové hasičské auto. To je jen malý zlomek toho, co chystají tento rok obce na Opavsku.

Plánů je více než dost, jen by to chtělo trochu víc peněz. Tak nějak se dá popsat situace v řadě obcí na Opavsku. Co tedy obce plánují? Co chtějí zrekonstruovat, postavit či koupit? Na to se naše redakce ptala některých starostů.

V Bolaticích plánují letos stavby za více než 40 milionů korun. Jak redakci řekl starosta Bolatic Herbert Pavera, jsou to například opravy místních komunikací a postranních uliček, opravy chodníků, výstavba nového náměstí a úprava prostor před Domem obchodů a služeb či výstavba rozšíření hřbitova.

„Dokončí se rozšíření sběrny druhotných surovin a na Borové je plánována výstavba nové budovy mateřské školy. Většinu investic bude hradit obec ze svých prostředků i díky zvýšenému podílu daní,“ dodal starosta.

Plány Štěpánkovic jsou podle slov tamního starosty Bernarda Halfara limitovány politickou situací tohoto státu. „Parlament a vláda vymýšlejí stále nová nařízení a zákony, kterými znepříjemňují a v některých případech zhoršují život jednotlivých občanů, podnikatelů a samosprávy.

Tento rok budeme opět celoročně hledat lékaře pro obsazení ordinace dětského lékaře. To, co vedení tohoto státu pokazilo před deseti patnácti lety, se snažíme napravit už delší dobu, ale výsledek je v nedohlednu,“ uvedl starosta a dodal, že dále se budou celý příští rok připravovat na kontroly a kontroly kontrol a všude možně zveřejňovat, kde jsou zveřejněny doklady obce.

„Já vím, že má odpověď není zajímavá, velká většina čtenářů raději čte o světlé budoucnosti bohužel tato hesla budeme co nevidět povinně věšet na obecní úřady - než o věcech jako fungující rodina, fungující obec, škola, ve které se nemusí stresovat z nápadů každého nového ministra a mobilních telefonů v rukách žáků,“ pokračuje Halfar.

Nakonec zmínil, že obec čeká především oprava a výstavba nové kanalizace a komunikací.

Plánuje se i v Rohově. Jak redakci potvrdil tamní starosta Daniel Procházka, předně mají schválenou dotaci na pořízení hasičského vozidla pro zásahovou jednotku. „Půjde o vůz za přibližně čtyři miliony korun. Dále očekáváme dotaci na realizaci úsporných opatření na objekt Domu služeb.

Dotaci žádáme z OPŽP (Operační program životní prostředí) a předpokládané výdaje se budou projekčně pohybovat v objemu pěti milionů. Kromě toho připravujeme opravu místních komunikací a chodníků a řadu dalších drobnějších akcí,“ nechal se slyšet Procházka.