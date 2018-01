I letos bude v obcích panovat pracovní ruch

Nová bytová zóna v Kravařích či přístavba odborných učeben v Dolním Benešově. To je jen zlomek z projektů, které by se měly v regionu zrealizovat v tomto roce.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

Podobně jako ostatní obce se také v Kravařích a okolí letos plánují pustit do množství různých projektů. Co se samotných Kravař týká, asi největší akcí bude dokončení stavby bytové zóny v lokalitě Böhmova.

„Vznikne celkem patnáct stavebních pozemků a také prostor pro nový bytový dům. V současné době vše finišuje tak, abychom v březnu či dubnu mohli začít pozemky nabízet k prodeji. Bude se zároveň jednat o poslední možnost zakoupení volných pozemků v Kravařích,“ uvedla starostka Kravař Monika Brzesková.

Stavět by se letos měla začít také dlouho očekávaná cyklostezka z Kravař do Dolního Benešova. Zatím však není jisté, zda bude schválena dotace. „Jasno by mělo být na jaře,“ pokračovala.

V Dolním Benešově by měli na jaře začít budovat přístavbu třinácti odborných učeben u místní základní školy a vznikne tak celý jeden nový trakt. „Bude se jednat o největší investici města od roku 1989. Náklady by měly být asi sto milionů korun, v tuto chvíli ještě čekáme na poslední potvrzení o přiklepnutí dotace, vše už by ale měla být jen formalita,“ poznamenal dolnobenešovský místostarosta Jiří Krömer.

Město dále uvažuje o odkoupení nyní chátrající restaurace Neptun, která je součástí kulturního domu. Vzniknout má i nový cyklochodník v části Zábřeh.

V Oldřišově vyroste nové víceúčelové hřiště a stranou nezůstanou ani děti v Sudicích, kde zrekonstruují tělocvičny v základní škole. Dalším velkým projektem je podle starosty Sudic Petra Halfara společný projekt Ready To Help z Euroregionu Silesia, kterého se účastní sedm českých obcí a dvě polské gminy.

„Obec Sudice pořizuje nové hasičské auto za necelých šest milionů korun. Máme také podanou žádost na Ministerstvu školství na novou víceúčelovou učebnu, kterou si ovšem bez dotace nemůžeme dovolit,“ pokračuje starosta s tím, že opravovat se ale budou i chodníky, kanalizace či parkoviště u hřbitova a školy. Světlo světa letos spatří rovněž kniha o Sudicích.

Hned několik investic do oprav silnic, kanalizace nebo úpravy zeleně plánují pro letošní rok v Šilheřovicích. „Čeká nás například oprava cyklotrasy v úseku fotbalové hřiště – Černý les, která byla vysoutěžena za 1,2 milionu korun,“ uvedl starosta Šilheřovic Radek Kaňa.

V běhu je podle něj také prodloužení kanalizačního řádu na Kostelní ulici, které si vyžádá okolo 1,1 milionu korun. „Počítáme také s nákupem vybavení pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů ve výši 1,1 milionu korun,“ doplnil starosta s tím, že tento nákup bude z 90 procent pokryt dotací.

Podle starosty mají Šilheřovice dále schváleny mikroprojekty v rámci česko-polské spolupráce za celkem 60 tisíc euro. Na přidělení dotačních prostředků dále čekají projekty na opravu kulturního domu nebo opravy dalších úseků cyklotras.