Opava - Už když jste v úterý vešli do hlavních vchodových dveří Mateřské školy Havlíčkova, udeřila vás do nosu vůně jablek a skořice. Děti zde totiž měly jablíčkový den.

Během tvorby jablečného salátu děti ovoce nejen zpracovávaly, ale také jedly. | Foto: DENÍK / Klára Jarošová

Důvodem, proč se pedagogický tým mateřské školy rozhodl uspořádat takto tematický den, byl prostý podzim a velká úroda jablek.

Děti tak ráno pekly obrovské množství závinů a později pak jablka zpracovaly do jablečného salátu. Jablko se také peklo ve speciální peci a bylo hlavní ingrediencí voňavého podzimního čaje. Odpoledne pak na děti čekaly speciální hry věnované také této tematice. Do her se mohli zapojit také rodiče.