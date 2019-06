Po roce přišel čas vyznavačů samosběru jahod. Ačkoliv dubnové přízemní mrazíky a chladný květen pěstitele potrápil, na letošní úrodě se to nijak výrazněji nepromítlo, jen se začátek sklizně lehce opozdil. Před samotným sběrem je dobré nastudovat si pravidla. Zakázáno je například šlapání po fóliích, přeskakování mezi řádky či trhání nezralých plodů.

Návštěvníci se už nemohli dočkat. „Letos dozrály později než loni, tak jsme museli chvíli vydržet, ale vždy to stojí za to. Jsme rádi, že víme odkud přesně jahody jsou, vybereme si jen ty, které se nám líbí a cena devětačtyřicet korun za kilo je také bezkonkurenční,“ poznamenala pravidelná návštěvnice Lenka Špilíčková, která má v plánu zavítat na plantáž určitě ještě několikrát.

Že samosběr bude v Komárově ještě nějaký den probíhat, potvrdil naší redakci vedoucí tamního zahradního centra Přemysl Kulík. „Samosběr jsme odstartovali 4. června a potrvá přibližně dva až tři týdny,“ sdělil s tím, že návštěvnost je opět veliká. Množství není nijak omezeno. „Lidi si chodí pro půl kila, ale třeba i pro dvacet, třicet kilo,“ uvedl Kulík.

Od loňska nabízí také samosběr levandule. „Založili jsme pro tuto příležitost nové políčko, kde je vysázeno asi 400 rostlin, lidé si u nás půjčí nůžky a mohou si nastříhat kolik levandule chtějí,“ informoval Kulík s tím, že za 100 gramový svazek zákazníci zaplatí pětatřicet korun.

Mnoho lidí má ve zvyku zamířit za samosběrem také na Školní statek Opava. „Jahody jsme ale již v předloňském roce zaorali, s jejich obnovou počítáme do dalších let. Nicméně nabídneme samosběr malin, angreštu a rybízu – bílého, červeného i černého. Tipuji, že to bude zhruba za měsíc. Otázkou ale je, jak velká úroda bude,“ zamyslel se Jan Weiss ze školního statku.