Nutné je však dodržení maximálního počtu osob na chodbách, proto budou vstup do budovy v areálu magistrátu v Krnovské ulici kontrolovat a regulovat zaměstnanci úřadu. V pondělí 28. budou oba zmíněné odbory otevřeny od 8 do 17 hodin, v úterý je zavřeno, ve středu 30. prosince je provozní doba opět od 8 do 17 hodin. Na Silvestra je zavřeno.

Všechny ostatní odbory budou mít ve středu 23. prosince otevřeno od 8 do 13 hodin a rovněž mohou dorazit i lidé bez předchozího objednání. V pondělí 28. a ve středu 30. prosince si mohou přijít zájemci vyřídit své záležitosti od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin.

V úterý 29. a ve čtvrtek 31. prosince fungovat odbory pro občany nebudou. Magistrát však nabádá veřejnost, aby dala přednost elektronické komunikaci před osobní návštěvou.

Pokladna na Hlásce na Horním náměstí je otevřena v podělí a středu od 8 do 11.30 a od 12 do 17 hodin, podatelna na Hlásce funguje v pondělí a středu od 8 do 17 a v úterý od 8 do 15 hodin. Služba Czech Point není dostupná.