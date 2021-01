Až do 14. února mohou Opavané vyplňovat anonymní internetový dotazník, prostřednictvím něhož se podělí o svůj pohled na život ve městě.

Dotazník | Foto: Deník/Martin Vokurka

Informace, které z tohoto průzkumu vyplynou, budou sloužit pro stanovení priorit a cílů rozvoje města do dalších let. Město totiž připravuje nový strategický plán rozvoje s výhledem až do roku 2030, hotov by měl být letos na podzim.