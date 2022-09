„Výsledek hodnotím realisticky. Nálada ve společnosti je taková, jaká je, proto my jsme ztratili a někdo jiný posílil,“ řekl naší redakci Pavel Paschek. Povolební vyjednávání o koalici začala už v sobotu večer. „My se prezentujeme jako demokraté, proto když už byly večer jasné výsledky, oslovili jsme všechny politické subjekty, víceméně se všemi jsme hovořili, ať už na přímo nebo telefonicky a jednání pokračují,“ upřesnil Pavel Paschek s tím, že koalice by mohla být dohodnuta během následujícího týdne.

V Kravařích skončila na prvním místě KDU-ČSL (20,30 procent) s lídryní a starostkou Monikou Brzeskovou. Lidovci obhájili vítězství z minulých komunálek, v kravařském zastupitelstvu získali pět křesel, to je však o jedno méně než v roce 2018. „Myslím, že jsme velmi spokojeni, protože každý mandát navíc je pak velmi složité získat. V tuto chvíli jsme velmi rádi za výsledek, který se povedl,“ sdělila Deníku Monika Brzesková. Povolební jednání se už rozeběhla i v Kravařích.

Spolupráci nevylučujeme asi s nikým

„Spolupráci nevylučujeme asi s nikým, domnívám se, že to je vždy až ta poslední varianta. My víme, kdo by nám byl bližší, uvidíme, jaké budou podmínky. Pokud bychom se nedomluvili, budeme oslovovat dále. Povolební vyjednávání je takový zvláštní koloběh, do poslední chvíle nevíte, jak a jestli to dopadne, strany se mezi sebou přetahují, handrkují. Já doufám, že se koaliční smlouva podaří podepsat co nejrychleji, ať máme všichni klid a můžeme se dále věnovat práci a ostatním záležitostem,“ dodala s úsměvem první žena Kravař s tím, že v práci starostky by, pakliže se to podaří, ráda pokračovala i další čtyři roky.

Co se dalších měst týká, tak v Budišově nad Budišovkou se z výhry těší ODS starosty Patrika Schramma. Hradec nad Moravicí zcela jasně ovládlo Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Občané občanům starosty Patrika Orlíka. Až druhá příčka patří ve Vítkově straně Společně pro Vítkov starosty Pavla Smolky, v tomto městě drtivě vyhrála strana Správná volba. Ještě před komunálkami bylo zřejmé, že nového starostu nebo starostku budou mít v Dolním Benešově, protože současný starosta Martin Štefek již předem avizoval, že kandidovat už vůbec nebude. V Dolním Benešově vyhrálo na procenta volby SNK Pro Dolní Benešov a Zábřeh, mají tři mandáty. Jenže totožný počet, čili tři křesla, připadnou v dolnobenešovském zastupitelstvu dalším třem subjektům (SNK D. Benešov a Zábřeh, Společně za lepší město a SNK D. Benešov a Zábřeh – Věc veřejná).

Další reakce z měst pro Vás zjišťujeme. Povolební vyjednávání ve městech budeme sledovat a informovat o nich.