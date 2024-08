Letní kulturní festival putuje už tradičně po osmi historických hradech a zámcích. Rozdělený je na dvě části – České hrady.CZ a Moravské hrady.CZ. V pátek 16. srpna dorazí na zámek v Hradci nad Moravicí a pobude v něm ještě v sobotu 17. srpna. Kolik stojí vstupné a jak to bude s dopravou na festival?

Během pátku a soboty se na prostranství u hotelu Belaria vystřídá celá plejáda zpěváků a kapel. Své fanoušky potěší skupiny The Agony. Horkýže Slíže, Mig 21, Imodium, Trautenberk, Brixtn, UDG, Byt číslo 4, Marcell, Fiedlerski, Chinaski, Jelen, Fast Food Orchestra. Visací zámek, Vypsaná fixa, Lucie a zpěvák Daniel Landa.

Pro návštěvníky, kteří na festivalu přenocují, bude znovu otevřený VIP kemp PLUS i s vybaveným stanem pro dvě osoby a VIP kemp PLUS - FAMILY ve variantě s permanentkou i bez ní, určený pro rodiny se dvěma dětmi. Umožní ubytování v jednom dvouložnicovém stanu s karimatkami a spacáky.

Nabídnutý program festivalu HRADY. CZ v Hradci nad Moravicí přijde zájemce o permanentku + VIP kemp na 2350 korun a permanentka + VIP kemp PLUS stojí 3100 korun. Běžná páteční vstupenka je za 900 a sobotní za 1000 korun.

Na tuto významnou akci, kterou hudební festival HRADY.CZ bezesporu je, budou připraveny i České dráhy, umožňující přespolním návštěvníkům bez vlastní dopravy cestu z Hradce nad Moravicí do Opavy, a to zdarma. Speciální noční vlakový spoj je bude vždy po skončení programu odvážet v 01 hodin z nádraží v Hradci nad Moravicí do stanice Opava – východ se zastávkami v Brance u Opavy a v Kylešovicích.