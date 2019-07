Stodola, ovčín a kůlna. To jsou tři budovy, které jsou součástí holasického muzea a v každé z nich je k vidění něco jiného. Jako první byl v roce 2011 otevřen bývalý ovčín, o dva roky později pak zbývající dva objekty.

„Budovy jsou ve vlastnictví obce. První myšlenka na vznik muzea se zrodila už dříve, někdy kolem roku 2000, 2001. Stejně jako muzeum se jmenuje i náš zapsaný spolek, ve kterém je nás nyní sedmnáct, z toho asi dvanáct lidí dělá průvodce,“ přibližuje předsedkyně občanského sdružení Dobroslava Klusáková. Zakladatelem muzea je urbanista a krajinář Lubomír Dehner. „Dokonce jsme tehdy chodili po domech, jestli lidé se vznikem muzea souhlasí. Pak jsme samozřejmě jednali na radě i zastupitelstvu. Exponáty do začátku jsme nasbírány měli, ale pak jsme také roznášeli letáčky, na nichž bylo napsáno, co bychom potřebovali. A lidé to doma měli,“ vrací se k začátkům muzea Dobroslava Klusáková.