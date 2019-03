Jak vyzrát na královnu věd? Žákům pomůže matematická pohotovost.

Matematika je pro některé žáky základních či středních škol strašákem. Křivka její oblíbenosti podle statistik prudce klesá s rostoucím věkem dítěte.

Často se také stává, že ratolest prosí o pomoc s domácím úkolem nebo o vysvětlení látky své rodiče se slovy, že ve škole učivo prostě pořádně nepochopila.

A v některých případech si pak tu a tam lámou nad příklady hlavu i samotní rodiče. Nyní už nemusí. Stačí, když využijí služeb matematické pohotovosti, která se nově otevřela v Opavě.

Konkrétně se nachází v prostorách mozkové posilovny BrainFitness v Beethovenově ulici. „Mozkovna“, kterou od loňského října využívá veřejnost i školy, nabízí mimo jiné celou řadu hlavolamů, různé hry a další předměty, vybízející mozek k aktivitě.

„Matematika umí být i hravou, zábavnou, vzrušující, inspirující a motivující společnicí a přítelkyní. Je škoda ji takovou nepoznat pro pár zbytečných špatných známek, kterým by se dalo včasnou pomocí předejít. A právě toto chceme naší matematickou pohotovostí dokázat,“ vysvětluje duchovní otec projektu David Slosarczyk z Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě.

Právě studenti Matematického ústavu jsou připraveni poskytovat žákům s královnou vědních disciplín, jak se matematice přezdívá, první pomoc.

Pohotovost je otevřena od začátku března až do konce školního roku, a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin. Na závěr ještě dodejme, že služba je pro všechny zájemce bezplatná.