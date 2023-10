Deset let spal opuštěný minoritský klášter jako pohádková Růženka a čekal na někoho, kdo ho probudí. Vloni se dočkal.

Minoritský klášter získal původní krásu | Foto: se svolením Ladislava Schreibera

Nový nájemce a provozovatel Ladislav Schreiber se k němu sice nemusel prosekávat trním, ale přesto odvedl obrovský kus práce na zvelebení rozlehlé a zanedbané zahrady i prázdných vnitřních prostor východního křídla kláštera. Dnes je všechno už prakticky dokončeno a na výsledek může být právem hrdý.

„Úpravy byly zahájeny loni v březnu a od srpna se postupně rozjížděl provoz. Chvíli to trvalo, než si Opavané všimli, že dlouhodobě uzavřená minoritská zahrada a klášter jsou veřejnosti znovu zpřístupněny. Lidé se do nich postupně vracejí a to je pro nás po letech velkého úsilí hodně povzbuzující. Mám radost, když vidím, jak něco nově vzniká. Prostory Minoritského kláštera byly deset let mrtvé a teď začínají znovu žít,“ spokojeně konstatuje Ladislav Schreiber.

Prostor zahrady lemují bílé japonské třešně, magnolie, rododendrony, hortenzie, květiny i byliny a doplněný je vodními prvky. Z bílých klášterních laviček, umístěných podél chodníčku z žulových kostiček, je nádherný pohled na zahradu s klášterní budovou. Toto místo je jako stvořené pro svatební obřady pod širým nebem. „Volnou travnatou plochu mohou návštěvníci využít jako pobytovou. V naší Kavárně U modrého zvonku si mohou půjčit piknikové deky a objednat piknikové košíky. Pro maminky s dětmi to je ideální místo k relaxaci v bezpečném prostoru zahrady,“ přibližuje Ladislav Schreiber možnosti zahradní relaxace.

Minoritský klášter získal původní krásu. Na snímku místní Kavárna.Zdroj: se svolením Ladislava Schreibera

V přízemí objektu, který už téměř osm století představuje historickou perlu města, je už zmíněná stylová kavárna. Její kovový interiér, přesahující do dalších společných prostor včetně těch venkovních, je dílem designera a uměleckého kováře, nositele maďarského státního vyznamenání Imra Panyika z Matúškova u Galanty. Přízemní gotický sál je určený k výstavám a svatebním obřadům a malý sál, vyzdobený freskami, zase pro rodinné a firemní oslavy. Prvnímu patru dominuje rozlehlý sál, zřetelně vyzařující genia loci. S kapacitou 240 míst, ozvučením a variabilním pódiem ve vhodný jak pro svatební hostiny, tak i pro další kulturní a společenské události.

Existence opavského Minoritského kláštera je doložena od dubna 1250 a jeho význam byla na konci 13. století zřejmý hlavně dominantní stavbou kostela sv. Ducha. V té době byl klášter podle všeho považovaný za nejvyšší a nemodernější opavský sakrální objekt, navštěvovaný významnými církevními i světskými lidmi té doby.

Požár města v roce 1431 ho rovněž zasáhl a poškodil hlavně severní a jižní křídlo konventu, v roce 1621 obnovený objekt vyplenili pro změnu zase vojáci. Opravy skončily v roce roku 1611 velkou přestavbou a zvýšením kostelní věže a další požár v roce 1790 zničil kryptu s vévodskými náhrobky. Následnou výmalbu chrámu i severní centrální kaple obstaral malíř Ignác Günther.

Osvobozovací boje ve druhé světové válce klášter znovu výrazně poškodily. Opravovaný byl v letech 1945 až 47 a zažil ještě požáry v letech 1953 a 1989. Jeho kostel patří mezi rozšířený typ vysokých, úzkých a prostorově hlubokých mendikantských kostelů ve střední Evropě.