Pak naštěstí prudký déšť ustal a povodeň kulminovala. Hasiči měli plné ruce práce s uvolňováním koryta Hvozdnice i všech přítoků.

„Teď už je to nejhorší za námi, ale měli jste vidět ten slejvák před hodinou. To nebyly kapky, ale proudy vody. Hasiče, kteří k nám přijeli čerpat vodu, ještě čeká náročná noc. Říkali, že zatím největší drama zažili u té velké nádrže v arboretu. Tam se jim voda přelila přes hráz, a nebylo jasné, jestli se to někde protrhne,“ říká muž, který s úlevou pozoroval jak hladina Hnozdnice každou minutou pomalu opadá.

Průtrž způsobila rozsáhlou erozi orné půdy, protože v tomto vegetačním období ornice ještě není zpevněná kořeny rostlin. Velké škody napáchala průtrž například na polích v okolí Košetic.

Nadále platí i výstrahy před vydatným deštěm nebo silnými bouřkami, které se týkají hlavně Moravy a Slezska, ale i východu a severovýchodu Čech. Očekává ale první, maximálně druhý povodňový stupeň.