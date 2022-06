Po podpisu mnichovské dohody se odstěhoval do Kroměříže, kde působil jako ředitel kněžského svépomocného hospodářského sdružení Unitas. V říjnu roku 1941 byl zatčen, převezen do Brna a koncem ledna 1942 byl převezen do koncentračního tábora Osvětim, kde 9. února 1942 zahynul.