Jak vypadá kondiční trénink české parahokejové reprezentace, jak mohou vařit nevidomí nebo co všechno musel udělat pro své úspěchy šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek? To a mnoho dalšího z oblasti sportu, gastronomie a hudby přináší první ročník ParaFestu, který začal ve čtvrtek 5. května dopoledne a potrvá až do sobotního večera.