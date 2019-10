Sport má v krvi odmalička, vystudoval Fakultu tělesné kultury na UP v Olomouci, působil jako pedagog a lektor mnoha sportů. A aby toho nebylo málo, občas si střihne i roli moderátora. Naposledy oživil atmosféru při basketbalovém zápasu Opavy s Hradcem Králové. „Sport patří do mého života, můj život patří sportu,“ usmívá se Jan Krejčíř, který se v následujícím rozhovoru rozpovídal o uplynulé sezoně a něco málo prozradil i k té nové.

Honzo, můžete nám shrnout akce, které jste v tomto roce pořádali?

V letošním roce jsme uspořádali deset velkých sportovních akcí, vlastně stejný počet jako v loňském roce. Byly to tradiční BLADE NIGHTS, Finále Moravské Inline Tour, Školní inline pohár, tři závody MTBCROSSu a BREDA CITY TRAIL jako jedinou běžeckou akci.

Začneme BREDA CITY TRAIL. Změnili jste termín, přineslo to své ovoce?

Ke změně termínu jsme přistoupili především kvůli navázanosti na školní rok. Chtěli jsme přitáhnout více dětí ze škol a to se nám povedlo. Chtěli jsme letos atakovat celkovou hranici pět stovek běžců a tu jsme překonali.

Dá se tato běžecká akce vůbec ještě nějak vylepšit? Mám na mysli rozšířit? Hitem jsou běžecké maratony, tato myšlenka vám v hlavě nehlodá? A bylo by možné vůbec v Opavě maraton uspořádat? Říká se, že s jídlem roste chuť…

Náš závod a jeho myšlenka je především v tom, že chceme přimět účastníky běhat po měkkém, „zdravějším“ terénu a myšlenka CITY TRAIL je v tom, že startujete a cílujete v centru města, ale přitom se většina závodu odehrává v přírodě. V našem případě v okolí řeky Opavy a Stříbrného jezera. Maraton zatím neplánujeme, ale nějaké novinky určitě ano. Nerad bych je ale dopředu prozrazoval.

Kolik lidí se vůbec podílí na uspořádání takovéto akce?

Tato běžecká akce svým prostorovým rozsahem je určitě nejnáročnější na organizaci, proto už tak velká naše parta, která se na realizování podniků podílí, se vždy rozroste o několik desítek dalších pomocníků. Naše organizátorská skupina Sportovní Kurzy-LUIGINO-MTBCROSS je největší organizátorskou sportovních akcí v regionu a každý z členů v ní má pevné místo. Někteří se starají o technické věci, o registraci, přípravu cen, jiní mají zase na starosti danou trasu a její pokrytí. A i když za všemi těmito akce stojím já, tak bez těchto svých pomocníků bychom nebyli schopni uspořádat takové množství akcí. Nejbližšími spolupracovníky těchto akcí jsou Jirka Reichert, Jaromír Kopecký, Michal Kusyn, Jirka Gajdoš, kteří se podílejí i na přípravných pracích několik týdnů před danou akcí.

Odbočme nyní k MTBcrossu. Tady se jede ve dvou termínech….Proč jste tak rozhodli? A neuvažujete ještě o třetím?

MTBCROSS probíhá ve dvou termínech hned od počátku. Myšlenka netradičního závodu formou spíše cyklokrosu, ale na horských kolech, je záměrně termínově nastavena tak, aby byla na začátku i na konci bajkové sezony. Děláme vše pro to, aby bajkeři zažili trošku něco jiného než běžné cross-country závody.

Mezi destinace, kde se jezdí, patří Slavkovský lesík a Sádrák, neuvažujete o změně? V minulosti se totiž závodilo u vodníka Slámy…

První destinací byl malebný areál U vodníka Slámy ve Lhotě, kam jsme se ještě několikrát vrátili. Stříbrné jezero bylo vždy jasnou volbou na podzimní termín. Je to lokalita téměř ve městě a zároveň skrývá mnoho krásných míst, kudy trať vede. Snažíme se, aby trať byla každý rok trošku jiná a zase o něco záživnější. Jarní termín už dvakrát proběhl ve Slavkově, kde se snažíme navázat na mnohaletou historii závodů na horských kolech, které v okolí Slavkova a Otic probíhaly před cca pětadvaceti lety.

Na vašich akcích startují i mimoopavští závodníci, znamená to, že máte i mimookresní dosah?

A nejen na MTBCROSS, ale na mnohé tyto akce přijíždějí lidě z mnoha koutů republiky, Slovenska i Rakouska. A některé z našich akcí jsou již známé i ve vzdálenějších místech Česka. Na MTBCROSS letos dorazili bajkeři např. z Kopřivnice, Jablonce, na CITY TRAIL z Hradce Králové, Prahy, Žiliny.

Vaší doménou je in line bruslení. Opava kromě tradičních nočních vyjížděk pořádá i závody. Jak hodnotíte ty letošní? Život vám velmi komplikovalo počasí…

Je pravda, že prvními akcemi, které jsme začali organizovat, byly noční jízdy BLADE NIGHTS a také inline závody, které nyní nesou název Finále Moravské inline tour. Je to nejstarší silniční závod pro bruslaře na našem území. I díky těmto akcím se rozrostl náš oddíl kolečkového bruslení LUIGINO, který je již několik let největší u nás. Letos opravdu počasí v Opavě nepřálo, bylo nejméně příznivé ze všech čtrnácti ročníků. Ale pro samotné bruslaře to zase taková komplikace nebyla, protože většina z nich vlastní brusle na mokrý povrch. Spíše to komplikovalo organizační stránku závodů, ale myslím, že jsme vše zvládli a závody úspěšně proběhly.

Ještě otázka k nočním vyjížďkám. Opava je hlavně letos poměrně hodně rozkopaná…Jak moc vám tato skutečnost komplikuje život?

S podobnou situací se „pereme“ každoročně. Je fakt, že letos je situace ještě o něco těžší. Ale vždy se nám podařilo především ve spolupráci s odborem dopravy opavského magistrátu najít schůdné řešení. My zase moc dobře víme, že pokud se někde jeden rok buduje nová vozovka, tak uděláme vše pro to, abychom účastníkům Blade Nights nabídli zase nové úseky v příštím roce.

Do všech vašich podniků, které pořádáte, zapojujete také školy, jakou máte odezvu? Je zájem o vaše akce? Mám na myslí i od škol mimo Opavu?

Snažíme se o zapojení především dětí. O tom svědčí např. Školní inline pohár, který probíhá jen v Opavě a pravidelně se jej účastní okolo sto padesáti dětí. Na konci září na opavském Stříbrném jezeře dokonce závodilo 275 dětí na kolech. To svědčí o tom, že se děti chtějí hýbat, a také o aktivitě mnoha vyučujících, kteří děti vezmou i na jiné akce, než je fotbal, volejbal a další. Snažíme se na tyto akce shánět finanční prostředky, aby děti měly tyto akce zdarma, a zatím se nám to daří. Především díky spolupráci s magistrátem, odborem školství, ale také s mnoha soukromými společnostmi, které v regionu působí.

Nabízí se otázka, zda plánujete i něco na zimní měsíce…

Teď na konci září skončilo tohle náročné období a teď si dáváme všichni chvíli volna. Nemyslím tím, že odjedeme na Bali, ale budeme žít běžným životem, chodit do práce, věnovat se rodinám, protože všichni tyto aktivity vymýšlíme a realizujeme při zaměstnání a běžném provozu, což je někdy velmi těžké skloubit. Ovšem přípravné práce, a to především shánění finančních prostředků na sportovní akce v roce 2020 už běží nyní, tak si vlastně moc neodpočinu, protože tato finanční stránka leží nejvíce na mé osobě.

Jakou roli hraje při vašich akcích město Opava? Máte podporu?

Většina mnou pořádaných akcí v Opavě a okolí probíhá již řadu let a povědomí o nich také roste. Avšak až současné vedení opavské radnice dává výrazně najevo, že o tyto akce na území Opavy opravdu stojí. Finanční podpora je ohraničena mantinely běžných žádostí sportovních grantů, tak nás radnice podporuje téměř maximálně. To nám pomáhá zvyšovat úroveň jednotlivých akcí a zvyšovat jejich prestiž a dosah. Pro nás je však velké zadostiučinění, že se mnoha akcí účastní sami představitelé města. Vzpomínám na letošní první Blade Night, na kterou dorazil i s bruslemi samotný primátor Tomáš Navrátil. Ten také potom, co např. na BREDA CITY TRAILu předal ceny nejúspěšnějším dětem, se zavázal, že příští rok poběží taky.

Můžete závěrem prozradit, na co se můžeme těšit v nové sezoně? Co připravujete?

V roce 2020 bychom chtěli zachovat přinejmenším stejný počet sportovních akcí, ale zapojit ještě více aktivních účastníků. Před tímto rozhovorem jsem počítal účast na jednotlivých akcích a došel jsem k číslu těsně přes 4000 sportovců. Připravujeme samozřejmě novinky, obměnu tratí a možná i nové lokality, ale to je vše zatím ještě pod pokličkou a nerad bych prozradil něco, co ještě není na sto procent.