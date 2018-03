Janské Koupele zaplavila voda

Obrovské kaluže vody, shnilá tráva, bahno. Kdysi vyhlášené lázně připomínají už jen zchátralé budovy a altány, kam chodili lidé dříve čepovat vyhlášenou minerálku.

Nikde není jediný člověk. Hrobové ticho občas naruší jen projíždějící auto. Tak to v současné době vypadá v Janských Koupelích. Nic se neděje, nic se neopravuje, všechno je pořád stejné.

Jedinou změnou je, že jsou Janské jako každý rok v tuto dobu z velké části zaplavené. Důvodem je spodní voda, která se tlačí na povrch.

„Zvedá se hladina řeky, je to spodní voda. Vypadá to tak každý rok na jaře, pak to zase všechno vyschne,“ uvedl starosta Starých Těchanovic Luděk Kozák s tím, že o minerální vodu jít v žádném případě nemůže. „Minerálka je zavřená,“ zdůraznil.