O víkendu bude jarmark na česko-polské hranici, říká mi kolega z redakce a mi se v tu chvíli evokují více než třicet let staré vzpomínky, jak se „za komunistů“ valily davy lidí na trhy do polského Těšína.

Zajímá mě, jestli jarní Jarmark na hranici, jak se akce jmenuje, bude podobný. Dozvídám se, že Jarmark na hranici pořádá polská obec Krzyżanowice v prostoru bývalé celnice hraničního přechodu Starý Bohumín – Chałupki o víkendu 14. a 15. května. Organizátoři ještě upozorňují případné prodejce, že za místo se neplatí, stačí, když si prodejce doveze vlastní stolek, a také, že jarmark bude po oba dny od časných ranních hodin.

Vyrážím proto v sobotu brzy ráno na dálnici a mířím k polským hranicím. Těsně před nimi sjedu směrem na Chalupki, vjíždím do Polska a za krátkou chvíli jsem na místě. Strážník mi ukazuje, ať jedu směrem k autobusovému nádraží, kde díky tomu, že jsem přijel poměrně brzy, ještě mohu zaparkovat. Zpátky ke křižovatce to mám pěšky asi dvě minuty, za ní už začíná tržiště.

Jarmark na česko-polské hranici u Bohumína 14. a 15. května 2022.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Procházím stánky podél hlavní silnice, další řada je v parčíku pod nimi. Mnozí prodejci ještě stále vybalují. Už se ale mezi stoly, pulty, stojany, krabicemi a přepravkami pohybují koupěchtiví zákazníci, starší muž si právě vybírá z historických mincí. Je až neuvěřitelné, co vše je jen v této části trhu v nabídce – starožitné hodiny, svícny, obrazy, staré fotografie, stará i novější audiotechnika, modely autíček, LP desky, CD disky, vrtačky, zrezivělé nářadí, ohlávka na koně a mnoho a mnoho dalšího. Někdo se dokonce pokouší prodat starý nábytek, při pohledu na něj přemýšlím, jestli to myslí vážně. Taky mě hned napadá, jestli to, co někteří prodejci nabízejí, měli až doposud uschované někde doma. Vzhledem k množství nabízených věcí se až nechce věřit.

Přecházím do hlavní části trhu, tou je část Bogumiǹské silnice téměř od křižovatky až k mostu přes řeku Odru, kousek před mostem je bývalá celnice. Lidí přibývá, vedle polštiny je stále více slyšet čeština. Kousek ode mě se dohaduje žena s prodejcem v kapitánské čepici, že obraz, který se jí líbí, není malovaný na plátně, ale na kartonu. „Ano, je to na kartonu, ale pořádně uvidíte, jak ten obraz vypadá, až když večer pohasne světlo,“ snaží se prodejce nalákat zájemkyni.

Kráčím pomalu k mostu, vedle mě kráčí rodinka od nás. „Já se chci podívat na všechno. Některé věci jsou tady úžasné,“ dává najevo své nadšení mladší muž. Zjišťuji, že i někteří prodejci jsou z České republiky, příjemným překvapením je skutečnost, že v místě je možnost občerstvení a jsou tady také nezbytné toalety. Důvod je zřejmý, každý, kdo tady přijde, musí počítat, že v místě stráví poměrně dlouhý čas, pokud si chce všechno prohlédnout. Nabídka je přepestrá.

Lidí rychle přibývá, to je tak akorát čas, abych se vydal zpátky. Když se vracím k autu, parkoviště je přeplněné, někteří řidiči objíždějí dokola a čekají, jestli se nějaké místo neuvolní. Jednomu z nich ukazuji, že odjíždím. S děkovným gestem se za mě zařazuje a já vyrážím zpět do České republiky. Po cestě mě napadá, že minimálně polovina věcí na trhu byla kýčovitá nebo hrozná. Na druhou stranu, jsem viděl mnoho zboží, které bych si sám rád koupil, a myslím si, že i sběratelé si tady přijdou na své. Zkrátka: trh, jak má být.